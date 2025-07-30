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Температура води в Одесі в серпні 2025: коли найкомфортніше купатися у морі

Богдана Макалюк, журналістка сайту 30 Липня 2025, 12:35
температура води в Одесі
Температура води в Одесі Фото Unsplash

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