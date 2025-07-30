Температура води в Одесі в серпні 2025: коли найкомфортніше купатися у морі

У серпні в багатьох людей є літня відпустка й вони вирішують провести її на морі, а саме — в Одесі. Щоб відпочинок був комфортним, треба знати, якою буде температура води в Одесі в серпні 2025.

Температура води в Одесі в серпні 2025

У серпні в Одесі вода в Чорному морі прогрівається до комфортної температури — від 24°C до 25°C, найчастіше близько 24,1–24,3 °C. Це найтепліший місяць літа, коли умови для купання вважаються ідеальними.

Протягом місяця температура води може поступово знижуватися — на початку серпня показники сягають 25°C, а в останні дні — 24°C або трохи нижче, але залишаються приємно теплими.

Повітря вдень в Одесі у серпні прогрівається до 27°C-28°C, а вночі знижується до комфортних +19°C. Це дозволяє насолоджуватися пляжним відпочинком як вдень, так і ввечері.

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Серпень — один із найбільш сухих місяців у регіоні: у середньому лише 4 дощові дні й близько 35-15 мм опадів за весь місяць. Місячний проміжок сонячних днів — до 26-27.

До речі, температура води залежить від погоди. Актуальні дані щодо погоди, опадів, вітру та температури води щодня публікує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, а також інформацію можна знайти на сайті міста Одеса.

Коли найкраще їхати на відпочинок в Одесу в серпні 2025

Початок серпня — найспекотніші дні та найтепліша вода: ідеальний час для пляжного релаксу.

Середина місяця — повітря залишається теплим, вода все ще приємна, а опадів майже не буває.

Кінець серпня — трохи прохолодніше повітря (26-27 °C вдень), вода залишається прийнятною для купання, але стає трохи свіжішою.

До речі, серпень — найтепліший місяць в Одесі для купання у Чорному морі. Середня температура води — близько 24,3°C.

Також одеський пляжний сезон досягає своєї пікової привабливості з початку серпня до середини вересня, причому перший тиждень серпня — найкомфортніший для купання та відпочинку на пляжі.

Щоб краще спланувати відпочинок, дізнайся, якою буде погода в Одесі в серпні 2025.

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