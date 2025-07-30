Температура воды в Одессе в августе 2025: когда комфортнее всего купаться в море

В августе у многих людей есть летний отпуск и они решают провести его на море, а именно — в Одессе. Чтобы отдых был комфортным, нужно знать, какой будет температура воды в Одессе в августе 2025 года.

Температура воды в Одессе в августе 2025

В августе вода в Черном море прогревается до комфортной температуры — от 24°C до 25°C, чаще всего около 24,1–24,3°C. Это самый теплый месяц лета, когда условия для купания считаются идеальными.

В течение месяца температура воды может постепенно снижаться — в начале августа показатели достигают 25°C, а в последние дни — 24°C или чуть ниже, но остаются приятно теплыми.

Воздух днем в Одессе в августе прогревается до 27°C-28°C, а ночью снижается до комфортных +19°C. Это позволяет наслаждаться пляжным отдыхом как днем, так и вечером.

Читать по теме Сколько стоит отдых в Одессе 2025 года — цены и секреты местных Самый дешевый отдых в Одессе обойдется в 10 тысяч.

Август — один из самых сухих месяцев в регионе: в среднем всего 4 дождливых дня и около 35-15мм осадков за весь месяц. Месячный промежуток солнечных дней — до 26-27.

Кстати, температура воды зависит от погоды. Актуальные данные по погоде, осадкам, ветру и температуре воды ежедневно публикует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, а также информацию можно найти на сайте города Одесса.

Когда лучше ехать на отдых в Одессу в августе 2025

Начало августа — самые жаркие дни и самая теплая вода: идеальное время для пляжного релакса.

Середина месяца — воздух остается теплым, вода все еще приятная, а осадков почти не бывает.

Конец августа — немного прохладнее воздух (26-27°C днем), вода остается приемлемой для купания, но становится немного свежей.

Кстати, август — самый теплый месяц в Одессе для купания в Черном море. Средняя температура воды — около 24,3°C.

Также одесский пляжный сезон достигает своей пиковой привлекательности с начала августа до середины сентября, причем первая неделя августа — самая комфортная для купания и отдыха на пляже.

Чтобы лучше спланировать отдых, узнай, какой будет погода в Одессе в августе 2025 года.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!