Погода в Одесі на серпень 2025: ласкаве море, помірна спека і солоні бризи

В Одесу у серпні приходить оксамитовий сезон — час, коли спека вже не така пекуча, море прогріте до комфортних температур, а повітря насичене сіллю, сонцем і легким морським бризом.

Якою очікується погода в Одесі — прогноз на серпень 2025 року.

Погода в Одесі на серпень 2025 року: прогноз температур

Денні температури впродовж липня триматиметься в межах +25°C…+29°C, найбільш спекотною очікується перша декада місяця, коли небо майже не захмарюватиметься.

Це ідеальний час для засмаги, але водночас — і найгарячіший період.

Нічні температури не опускатимуться нижче +20°C, тож вечори будуть приємно теплими.

Уночі можна гуляти морським узбережжям, сидіти в кав’ярнях на свіжому повітрі або слухати хвилі на пляжі — без куртки чи кофтинки.

Погода в Одесі у серпні: температура води в морі

Море у липні в Одесі — тепле, майже гаряче.

Температура води коливатиметься від +24°C до +27°C. Вода прозора, чиста, ласкава — купання принесе справжню насолоду.

Навіть ранком, коли пляжі ще порожні, вона вже достатньо прогріта, щоб і збадьорити, і тонізувати. А ввечері, після денного сонця, купання принесе відпочинок тілу і неабияке задоволення душі.

Прогноз опадів та вітрів у серпні в Одесі

Опадів у липні зовсім небагато, це досить посушливий місяць. Можливі короткочасні грози (особливо 18, 19, 27 липня), але зазвичай вони нічні, швидкі та після них стає трохи свіжіше.

Дощі за прогнозом погоди Wisemeteo очікуються 10, 12, 18, 19 та 25, 27 серпня.

Вітри переважно південно-східні, слабкі або помірні, але інколи може здійматись морський бриз, але він лише рятує від спеки на узбережжі.

Якщо ти плануєш відпочинок в Одесі чи на Одещині, серпень — ідеальний місяць, і на тебе чекає місто, де можна відчути справжнє літо, з ароматами моря, персиків і тим особливим колоритом, який є лише тут.

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