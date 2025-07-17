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Погода в Одесі на серпень 2025: ласкаве море, помірна спека і солоні бризи

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Липня 2025, 12:30
прогноз на серпень 2025 одеса
Фото Pexels

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