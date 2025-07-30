Погода на август на Свитязе: тепло, дожди и предчувствие осени

Август на Свитязе (Шацкие озера) обещает быть достаточно теплым, в меру солнечным, с традиционными для этого региона осадками, особенно в середине месяца. Когда планировать отдых, чтобы поймать хорошую погоду — узнавай долгосрочный прогноз.

Погода на Свитязе в августе 2025

Август — хороший период для отдыха на Свитязе.

Лучшими днями для купания и загара будут 1-3, 7-11 и 17-22 числа.

А если планируешь активный отдых, прогулки или рыбалку — удобным будет весь месяц, за исключением нескольких потенциально дождливых дней: 4, 14, 15 числа.

Погода на Свитязе на первую декаду месяца 1-10 августа

В первую декаду ожидается теплая и солнечная погода. Дневная температура будет колебаться от +20°C до +26°C, а ночью будет комфортно от +12°C до +15°C.

Лишь 4 августа прогнозируется дождь, а 6 августа будет несколько прохладнее. В целом, этот период идеально подходит для того, чтобы купаться, загорать и активно отдыхать.

Погода на Свитязе на вторую декаду месяца 11-20 августа

Вторая декада принесет приятную, но нестабильную погоду. Днем температура будет оставаться в пределах +22°C+26°C, а ночью от +13°C до +16°C.

В первой половине декады будет ясно или с переменной облачностью, но 14 числа возможны грозы, а на следующий день — дождь.

Но с 16 августа ситуация улучшится: вернется ясная или слегка облачная погода. Этот период подойдет для путешествий, пеших прогулок, а также отдыха у озера, хотя несколько дней могут оказаться не слишком благоприятными для купания.

Погода на Свитязе на третью декаду месяца 21-31 августа

В третью декаду мы ощутим приход осени. Дневная температура постепенно снизится до +19°C+24°C, и ночью станет прохладнее от +10°C до +14°C.

Солнечных дней будет все меньше, а небо чаще покажется облачным. Хотя сильных осадков на этот период не прогнозируют, солнце уже не будет так радовать, особенно в последние дни месяца.

Самым прохладным будет 30 число — только +19°C днем и +10°C ночью. Этот период уже меньше подойдет для пляжного отдыха, но и он может быть удачным для релакса на природе или рыбалке.

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