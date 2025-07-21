Міни цінам не страшні? Скільки коштує відпочинок у Коблево та чи безпечно це

Четвертий рік у курортному селищі Коблево на Миколаївщині заборонений пляжний сезон, а прибережна зона замінована. Та попри це відпочивальники все одно їдуть до узбережжя Чорного моря.

Днями неподалік від однієї з баз відпочинку здетонувала міна. Ще дві того ж дня виявили та знешкодили військові.

Нині проходу до води немає. Його перекрили ровом, інженерними спорудами та колючим дротом.

Коблево: чи безпечно там відпочивати

З двох сотень баз відпочинку у курортному Коблевому нині працюють тільки 17 — розповідає власниця однієї з них, Оксана. Жінка нікуди під час війни не їхала і весь час працювала.

Пані Оксана запевняє, відпочивальники, як правило, в море не заходять. Здебільшого перебувають на березі та в басейнах. А місцеві підприємці виходили на мітинги, просили зняти заборону на пляжний сезон.

Натомість військові іншої думки. Вони переконують: узбережжя Чорного моря в районі Коблево залишається небезпечною зоною.

Противник знаходиться менше, ніж за 20 км звідси. І, як кажуть військовослужбовці, росіяни в будь-якому місці пляжної зони можуть висадити десант.

Саме через це було ухвалене рішення зробити уздовж всього узбережжя більш укріплену лінію оборони для того.

Чи можна купатися в Коблево

Також місцева пляжна зона небезпечна через міни, а після підриву Каховської ГЕС сюди принесло чимало небезпечних сюрпризів ще із Херсонських островів.

Один таки днями розірвався, здетонувавши через тварину. В самому Коблевому вже фіксувались летальні випадки через підриви цивільних.

Випадки дійсно жахливі: тіла потім доводиться буквально складати по частинах.

Нині відпочинок можливий лише на місцевих базах. В обласній військовій адміністрації вчергове нагадують, пляжний сезон під забороною.

Згідно зі статистикою, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше семеро людей загинули через детонацію мін на узбережжі Чорного моря.

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Відпочинок у Коблево: ціни

Нині відпочивати у Коблево можна у готелях та пансіонатах. Якщо ти хочеш купатися, краще шукати готелі з басейнами чи аквапарком.

Ціни коливаються залежно від готелів (від однієї до пʼяти зірок), кількості відпочивальників та діб.

Наприклад, за дві ночі та три дні за двох дорослих доведеться заплатити від 2400 до 16 тис. грн.

За два тижні відпустки готуйся віддати близько 10-30 тис. грн.

Однак якщо спека та пляжі — не для тебе, тоді радимо подивитися на іншу сторону карти України. Де відпочити у Львівській області та у скільки це обійдеться, розповідали в іншому матеріалі.

Головне фото: Вікіпедія.