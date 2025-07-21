Мины ценам не страшны? Сколько стоит отдых в Коблево и безопасно ли это

Четвертый год в курортном поселке Коблево Николаевской области запрещен пляжный сезон, а прибрежная зона заминирована. Но, несмотря на это, отдыхающие все равно едут к побережью Черного моря.

На днях неподалеку от одной из баз отдыха сдетонировала мина. Еще две того же дня обнаружили и обезвредили военные.

В настоящее время прохода к воде нет. Его перекрыли ровом, инженерными сооружениями и колючей проволокой.

Коблево: безопасно ли там отдыхать

Из двух сотен баз отдыха в курортном Коблево сейчас работают только 17 — рассказывает владелица одной из них, Оксана. Женщина никуда во время войны не уезжала и все время работала.

Оксана уверяет: отдыхающие, как правило, в море не заходят. В основном находятся на берегу и в бассейнах. А местные предприниматели выходили на митинги, просили снять запрет на пляжный сезон.

Военные — иного мнения. Они утверждают: побережье Черного моря в районе Коблево остается опасной зоной.

Противник находится меньше, чем в 20 км отсюда. И, как говорят военнослужащие, россияне в любом месте пляжной зоны могут взорвать десант.

Именно поэтому было принято решение сделать вдоль всего побережья более укрепленную линию обороны для того.

Можно ли купаться в Коблево

Также местная пляжная зона опасна из-за мин, а после подрыва Каховской ГЭС сюда принесло немало опасных сюрпризов еще с Херсонских островов.

Один на днях разорвался, сдетонировав через животное. В самом Коблево уже фиксировались летальные случаи из-за подрывов гражданских.

Случаи действительно ужасающие: тела потом приходится буквально складывать по частям.

В настоящее время отдых возможен только на местных базах. В областной военной администрации в очередной раз напоминают: пляжный сезон под запретом.

Согласно статистике, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере семь человек погибли из-за детонации мин на побережье Черного моря.

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Отдых в Коблево: цены

В настоящее время отдыхать в Коблево можно в гостиницах и пансионатах. Если ты хочешь купаться, лучше искать отели с бассейнами или аквапарком.

Цены колеблются в зависимости от гостиниц (от одной до пяти звезд), количества отдыхающих и суток.

К примеру, за две ночи и три дня за двоих взрослых придется заплатить от 2400 до 16 тыс. грн.

За две недели отпуска готовься отдать около 10-30 тыс. грн.

Однако если жара и пляжи не для тебя, тогда советуем посмотреть на другую сторону карты Украины. Где отдохнуть во Львовской области и сколько это обойдется, рассказывали в другом материале.

Главное фото: Википедия.

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