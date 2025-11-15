Видео Люди

В Хмельницкой области призвали переименовать улицу в честь бойца ГУР: власть не поддержала решения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 ноября 2025, 12:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь