В Хмельницкой области призвали переименовать улицу в честь бойца ГУР: власть не поддержала решения

В Нетешине Хмельницкой области не поддержали решение о переименовании улицы в честь погибшего разведчика и Героя Украины Андрея Мичулянского. Он участвовал в боях на разных направлениях и в спецоперациях Главного управления разведки.

Во время одной из задач мужчина погиб. Он героически прикрывал уход своей группы. Андрей также участвовал в выдающейся спецоперации, когда на расстоянии сотен километров от границы была впервые уничтожена и поражена стратегическая авиация противника.

Почему, несмотря на все заслуги перед Украиной, городские власти отказались переименовывать улицу в честь военного? Об этом подробнее рассказали в эфире телемарафона.

В Нетешине не переименовали улицу в честь героя: в чем причина

Военный путь Андрея начался в 2002 году. Он участвовал в миротворческих миссиях в Ираке, Кувейте и Либерии.

— Я очень много могу рассказывать о своем муже. Это уникальная личность. Он до 2013 года был военным. Когда началось вторжение, пошел на войну добровольцем, — рассказывает жена Оксана.

В ходе полномасштабного вторжения он выполнял боевые задания в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черниговской областях. Провел 12 специальных мероприятий в рамках организации движения сопротивления в тылу противника и на временно оккупированной территории.

В 2023 году Андрею присвоили воинское звание главного сержанта и звание Героя Украины посмертно, а уже в 2024 году ГУР обратилось в Нетишинский городской совет с просьбой переименовать одну из улиц в его честь. Рассматривать решение начали только этим летом, но депутаты в итоге инициативу не поддержали.

— Сначала был формальный ответ о том, что пока нет улиц, которые можно переименовать. Мы знаем, что было обсуждение в онлайн-режиме. Официального общественного слушания не было. К сожалению, громада не получила полной информации о жизни, значимости и вкладе героя Украины Андрея Мачулянского, — говорит представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Журналисты отправили запрос в городской совет с просьбой предоставить комментарий. Однако сначала там сообщили, что секретарь уезжает в командировку. Затем добавили, что он на штабных учениях. Звонок на личный номер тоже не принес результата — он был вне зоны досягаемости.

В конце концов секретарь Иван Романюк все же объяснил, что городу предоставили мало информации о военном. Они получили только запрос от главы ГУР Кирилла Буданова без расширенных деталей. В разведке на это ответили, что город мог обратиться за дополнительной информацией о жизни и деятельности Андрея.

В городском совете уже пообещали уладить вопрос о чествовании Героя Украины. Решение будет рассмотрено повторно уже в январе. А ГУР отмечает, что память о таких воинах должна быть видима в каждом городе.

Каждый украинский военный демонстрирует храбрость и самопожертвование. Мы рассказывали об истории комбата Гектора, самоотверженно руководившего эвакуацией на пороге смерти.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!