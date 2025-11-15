На Хмельниччині закликали перейменувати вулицю на честь бійця ГУР: влада не підтримала рішення

У Нетішині Хмельницької області не підтримали рішення про перейменування вулиці на честь загиблого розвідника та Героя України Андрія Мичулянського. Він брав участь у боях на різних напрямках та у спецопераціях Головного управління розвідки.

Під час одного із завдань чоловік загинув. Він героїчно прикривав відхід своєї групи. Андрій також брав участь у видатній спецоперації, коли на відстані сотень кілометрів від кордону було вперше знищено і вражено стратегічну авіацію противника.

Чому, попри всі заслуги перед Україною, міська влада відмовилася перейменовувати вулицю на честь військового? Про це детальніше розповіли в ефірі телемарафону.

У Нетішині не перейменували вулицю на честь героя: у чому причина

Військовий шлях Андрія розпочався ще у 2002 році. Він брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Кувейті та Ліберії.

— Я дуже багато можу розповідати про свого чоловіка. Це унікальна особистість. Він до 2013 року був військовим. Коли почалося вторгнення, пішов на війну добровольцем, — розповідає дружина Оксана.

Під час повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання у Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Чернігівській областях. Провів 12 спеціальних заходів у рамках організації руху опору в тилу противника та на тимчасово окупованій території.

У 2023 році Андрію надали військове звання головного сержанта та звання Героя України посмертно, а вже у 2024 ГУР звернулося до Нетішинської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць на його честь. Розглядати рішення почали лише цього літа, але в результаті депутати ініціативу не підтримали.

— Спочатку була формальна відповідь про те, що наразі немає вулиць, які можна перейменувати. Ми знаємо, що було обговорення в онлайн-режимі. Офіційного громадського слухання не було. На жаль, громада не отримала повної інформації про життя, значущість і внесок героя України Андрія Мачулянського, — каже представник ГУР МО Андрій Юсов.

Журналісти відправили запит до міської ради з проханням надати коментар. Проте спочатку там повідомили, що секретар їде у відрядження. Потім додали, що він на штабних навчаннях. Дзвінок на особистий номер теж не приніс результату — він був поза зоною досяжності.

Насамкінець секретар Іван Романюк все ж пояснив, що місту надали мало інформації про військового. Вони отримали лише запит від очільника ГУР Кирила Буданова без розширених деталей. В розвідці на це відповіли, що місто могло звернутися за додатковою інформацією про життя та діяльність Андрія.

У міській раді вже пообіцяли владнати питання про вшанування Героя України. Рішення розглянуть повторно вже у січні. А ГУР наголошує, що пам’ять про таких воїнів має бути видимою в кожному місті.

