Пройшов 12 км під обстрілом: історія розвідника, що отримав звання Героя України

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада повідомила, що нещодавно солдат їхнього підрозділу Андрій Луговий отримав звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка. Нагороду особисто вручав президент Володимир Зеленський.

Та отриманню найвищого звання передувала важка робота розвідника, в ході якої він пройшов 12 кілометрів по відкритій місцевості під ворожими обстрілами.

12 км пішки під обстрілом: історія Андрія Лугового

Під час виконання бойового завдання в Курській області Андрій як розвідник відправився на завдання. Торік восени поблизу села Погребки його розвідгрупа влаштувала засідку окупантам й знищила трьох російських солдатів.

Також вони завдали удару по штурмових групах та утримали українські позиції. Саме Андрій першим помітив спроби росіян штурмувати позиції аеромобільного батальйону. Його спостережливість допомогла відбити ворожий наступ.

А вже цього року у березні разом зі своєю групою солдат майже добу стримував просування росіян, знищив 25 солдатів і поранив щонайменше 30 окупантів. Під час стрілецького бою Андрій дістав поранення, але допомагав підрозділу утримувати позиції до евакуації.

6 серпня, під час зустрічі з військовослужбовцями 95 ОДШБр, президент України Володимир Зеленський подякував бійцям за участь у Курській операції та відзначив їх державними нагородами. Андрій Луговий отримав звання Героя України.

— Хочу подякувати вам, командуванню за те, що рік тому ви були однією з дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях. Ви були учасниками Курської операції. Це дійсно виклик. Напевно, перший виклик, коли Україна, а саме наші воїни, повертала війну на територію Росію, — заявив глава держави.

Окрім Андрія, Володимир Зеленський відзначив іще чотирьох воїнів орденами Богдана Хмельницького III ступеня та двох — орденами За мужність III ступеня.

Нині небагато людей отримують орден Золота зірка кілька разів за службу. Про одного з таких бійців на псевдо Ворон ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!