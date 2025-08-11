Пройшов 12 км під обстрілом: історія розвідника, що отримав звання Героя України

Фото Сайт президента України 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада повідомила, що нещодавно солдат їхнього підрозділу Андрій Луговий отримав звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка. Нагороду особисто вручав президент Володимир Зеленський.Та отриманню найвищого звання передувала важка робота розвідника, в ході якої він пройшов 12 кілометрів по відкритій місцевості під ворожими обстрілами. 12 км пішки під обстрілом: історія Андрія Лугового Під час виконання бойового завдання в Курській області Андрій як розвідник відправився на завдання. Торік восени поблизу села Погребки його розвідгрупа влаштувала засідку окупантам й знищила трьох російських солдатів.Також вони завдали удару по штурмових групах та утримали українські позиції. Саме Андрій першим помітив спроби росіян штурмувати позиції аеромобільного батальйону. Його спостережливість допомогла відбити ворожий наступ. А вже цього року у березні разом зі своєю групою солдат майже добу стримував просування росіян, знищив 25 солдатів і поранив щонайменше 30 окупантів. Під час стрілецького бою Андрій дістав поранення, але допомагав підрозділу утримувати позиції до евакуації. Читати на тему Пілот Денис Юдін став Героєм України — на рахунку сотні перемог у повітрі Володимир Зеленський нагородив пілота, на рахунку його численні перемоги у повітрі. 6 серпня, під час зустрічі з військовослужбовцями 95 ОДШБр, президент України Володимир Зеленський подякував бійцям за участь у Курській операції та відзначив їх державними нагородами. Андрій Луговий отримав звання Героя України. — Хочу подякувати вам, командуванню за те, що рік тому ви були однією з дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях. Ви були учасниками Курської операції. Це дійсно виклик. Напевно, перший виклик, коли Україна, а саме наші воїни, повертала війну на територію Росію, — заявив глава держави. Окрім Андрія, Володимир Зеленський відзначив іще чотирьох воїнів орденами Богдана Хмельницького III ступеня та двох — орденами За мужність III ступеня. Нині небагато людей отримують орден Золота зірка кілька разів за службу. Про одного з таких бійців на псевдо Ворон ми розповідали раніше. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter