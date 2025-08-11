Історії Розповіді

Пройшов 12 км під обстрілом: історія розвідника, що отримав звання Героя України

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Серпня 2025, 19:00
Пройшов 12 км під обстрілом: історія розвідника, що отримав звання Героя України
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь