Пілот Денис Юдін став Героєм України — на рахунку сотні перемог у повітрі

Майор Денис Юдін отримав звання Героя України з врученням ордену Золота зірка. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський в указі №568/2025, повідомляє сайт глави держави.

Що відомо про пілота та які досягнення стали гідними найвищої відзнаки для військових — читай на Вікна-новини.

Денис Юдін — герой України: чим відомий пілот

В тексті указу йдеться, що Юдін отримав звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.

Майор Денис Юдін — військовий пілот, який під час бойових вильотів завдавав ударів по стратегічно важливих об’єктах РФ. Він уражав командні пункти, бронетехніку, склади з боєприпасами, місця зосередження живої сили тощо.

З першого дня повномасштабного вторгнення здійснив понад 250 бойових вильотів. Завдавав бомбових ударів по скупченню живої сили, підземних бункерах та боєкомплектах РФ на Донеччині та Луганщині, уражав ворожих штурмовиків на Запоріжжі.

Учасник масштабних операцій зі звільнення острова Зміїний, Київської, Харківської й правобережжя Херсонської області. Уражав командні пункти, укріплення та піхоту в Курській та Бєлгородській областях РФ.

У військовій кар’єрі пілота нараховується 294 перемоги в повітряному просторі.

Льотчик має й інші державні нагороди, зокрема орден За мужність, президентську відзнаку За оборону України та медаль Залізний хрест.

Нагадаємо, що Зеленський також призначив командувача Повітряних сил України. Ним став генерал Анатолій Кривоножко.

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