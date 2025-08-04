Для тебе Війна в Україні

Пілот Денис Юдін став Героєм України — на рахунку сотні перемог у повітрі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 13:00
денис юдін
Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

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