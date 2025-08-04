Пилот Денис Юдин стал Героем Украины — на счету сотни побед в воздухе

Фото Командование Воздушных Сил ВСУ Майор Денис Юдин получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда. Соответствующее решение было принято президентом Владимиром Зеленским в указе №568/2025, сообщает сайт главы государства.Что известно о пилоте и какие достижения стали достойными высшего знака отличия для военных — читай на Вікна-новини. Денис Юдин — герой Украины: чем известен пилот В тексте указа говорится, что Юдин получил звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.Майор Денис Юдин — военный пилот, который во время боевых вылетов наносил удары по стратегически важным объектам РФ. Он поражал командные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами, места сосредоточения живой силы и т.д. Читать по теме Если бы был шанс, он бы выжил… В Киеве попрощались с пилотом F-16, погибшим при отражении атаки Прощание с пилотом Максимом Устименко: что известно. С первого дня полномасштабного вторжения совершил более 250 боевых вылетов. Наносил бомбовые удары по скоплению живой силы, подземным бункерам и боекомплектам РФ в Донецкой и Луганской областях, поражал вражеских штурмовиков на Запорожье. Участник масштабных операций по освобождению острова Змеиный, Киевской, Харьковской и правобережья Херсонской области. Впечатлял командные пункты, укрепления и пехоту в Курской и Белгородской областях РФ. В военной карьере пилота насчитывается 294 победы в воздушном пространстве. У летчика есть и другие государственные награды, в частности орден За мужество, президентское отличие За оборону Украины и медаль Железный крест. Напомним, что Зеленский также назначил командующего Воздушными силами Украины. Им стал генерал Анатолий Кривоножко. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter