Для тебя Война в Украине

Пилот Денис Юдин стал Героем Украины — на счету сотни побед в воздухе

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 августа 2025, 13:00
денис юдин
Фото Командование Воздушных Сил ВСУ

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