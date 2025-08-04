Пилот Денис Юдин стал Героем Украины — на счету сотни побед в воздухе

Майор Денис Юдин получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда. Соответствующее решение было принято президентом Владимиром Зеленским в указе №568/2025, сообщает сайт главы государства.

Что известно о пилоте и какие достижения стали достойными высшего знака отличия для военных — читай на Вікна-новини.

Денис Юдин — герой Украины: чем известен пилот

В тексте указа говорится, что Юдин получил звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Майор Денис Юдин — военный пилот, который во время боевых вылетов наносил удары по стратегически важным объектам РФ. Он поражал командные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами, места сосредоточения живой силы и т.д.

С первого дня полномасштабного вторжения совершил более 250 боевых вылетов. Наносил бомбовые удары по скоплению живой силы, подземным бункерам и боекомплектам РФ в Донецкой и Луганской областях, поражал вражеских штурмовиков на Запорожье.

Участник масштабных операций по освобождению острова Змеиный, Киевской, Харьковской и правобережья Херсонской области. Впечатлял командные пункты, укрепления и пехоту в Курской и Белгородской областях РФ.

В военной карьере пилота насчитывается 294 победы в воздушном пространстве.

У летчика есть и другие государственные награды, в частности орден За мужество, президентское отличие За оборону Украины и медаль Железный крест.

Напомним, что Зеленский также назначил командующего Воздушными силами Украины. Им стал генерал Анатолий Кривоножко.

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