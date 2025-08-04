Анатолий Кривоножко — новый командующий ПСУ: что известно о военном

Реформы в армии могут стать залогом успеха на поле боя. Для Украины сейчас важно — сохранить жизнь наших защитников и выстоять в борьбе против оккупантов. Владимир Зеленский назначил нового генерала Анатолия Кривоножко на должность командующего ПСУ.

Больше об этом — дальше в материале.

Анатолий Кривоножко: что о нем известно

Анатолий Николаевич Кривоножко — украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины и Герой Украины.

Военный был участником российско-украинской войны, отличился в 2022 году.

А с 3 августа 2025 года он — официально командующий Воздушными Силами Украины.

Однако назначение не новое для Кривоножка, потому что в конце августа прошлого года он исполнял обязанности командующего ПСУ после того, как уволили Николая Олещука, бывшего командующего.

Кривоножко и Воздушные силы связаны давно: с 2006 по 2008 он учился на должности командира 114 бригады тактической авиации.

В 2015 году стал командующим Воздушным командованием Центр.

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О назначении Кривоножка стало известно из Telegram президента Украины.

— Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы, — отметил Зеленский.

Соответствующий указ уже появился на сайте Офиса Президента.

Украина пытается изменить все части своей армии. В частности, Сырский предлагал перевести учебные полигоны ВСУ под землю.

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