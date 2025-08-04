Анатолий Кривоножко — новый командующий ПСУ: что известно о военном

Реформы в армии могут стать залогом успеха на поле боя. Для Украины сейчас важно — сохранить жизнь наших защитников и выстоять в борьбе против оккупантов. Владимир Зеленский назначил нового генерала Анатолия Кривоножко на должность командующего ПСУ. Больше об этом — дальше в материале. Анатолий Кривоножко: что о нем известно Анатолий Николаевич Кривоножко — украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины и Герой Украины.Военный был участником российско-украинской войны, отличился в 2022 году. А с 3 августа 2025 года он — официально командующий Воздушными Силами Украины. Однако назначение не новое для Кривоножка, потому что в конце августа прошлого года он исполнял обязанности командующего ПСУ после того, как уволили Николая Олещука, бывшего командующего. Кривоножко и Воздушные силы связаны давно: с 2006 по 2008 он учился на должности командира 114 бригады тактической авиации. В 2015 году стал командующим Воздушным командованием Центр. Читать по теме Новая система воздушной тревоги в Киевской области: локальные оповещения вместо общих О назначении Кривоножка стало известно из Telegram президента Украины. — Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы, — отметил Зеленский. Соответствующий указ уже появился на сайте Офиса Президента. Украина пытается изменить все части своей армии. В частности, Сырский предлагал перевести учебные полигоны ВСУ под землю. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter