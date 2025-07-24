Для тебя Война в Украине

Новая система воздушной тревоги в Киевской области: локальные оповещения вместо общих

Ольга Петухова, редактор сайта 24 июля 2025, 12:30
новая система оповещения тревоги на киевщине
Фото Pexels

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