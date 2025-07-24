Новая система воздушной тревоги в Киевской области: локальные оповещения вместо общих

Фото Pexels В Киевской области с 24 июля заработала новая система оповещения о воздушной тревоге, позволяющая объявлять сигнал не для всей области, а только для отдельных районов, где зафиксирована угроза удара. О деталях нововведения — в материале. Новая система оповещения о воздушной тревоге в Киевской области Ранее воздушная тревога в Киевской области звучала одновременно для всей области, и ее сигнал был одинаковым для всех типов опасности.Теперь сигнал будет дифференцированным: во время атаки ударных беспилотников тревогу могут объявлять только в районах, которые под угрозой, например, в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском или Обуховском отдельно. Читать по теме Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине. Впрочем, в случае ракетной опасности система будет работать по-прежнему: сигнал тревоги будет подаваться сразу по всей территории области. Подобная практика уже введена в Черкасской области, там она действует с 10 января. Сигнал об угрозе беспилотников раздается только в тех районах, где замечена их активность, тогда как о ракетной опасности извещают для всей области. Будь в курсе последних новостей, узнай про удар по Черкассам шрапнелью — каковы были его последствия и в чем опасность этого вида вооружения. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Киевская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter