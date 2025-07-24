Для тебя Новости

Черкассы засыпало смертоносными “шариками”: местных призывают не выходить

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июля 2025, 11:13
Черкассы засыпало смертоносными “шариками”: местных призывают не выходить
Фото ГСЧС/Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь