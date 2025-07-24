Черкассы засыпало смертоносными “шариками”: местных призывают не выходить

Черкассы сегодня, 24 июля, проснулись от мощных взрывов: на рассвете российские войска совершили коварную ракетную атаку на город. Удар был целенаправленно нанесен по гражданской инфраструктуре оружием, предназначенным для максимального поражения. В результате атаки ранения получили семь человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он отметил, что особую опасность представлял тип вооружения, которое враг, предварительно, применил для удара — ракеты типа Искандер-K. Чиновник объяснил, что ракеты были начинены шрапнелью.

По его словам, это создает чрезвычайно мощную поражающую силу, а разлет таких осколков может достигать километра. Именно этот фактор объясняет большую площадь поражения и многочисленные повреждения по всему городу.

Глава ОВА рассказал, что вся пострадавшая инфраструктура является исключительно гражданской.

О человеческих потерях первыми сообщили руководители города и области. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уточнил, что за медицинской помощью обратились семь горожан, и среди них — 9-летний ребенок.

Позже Игорь Табурец добавил, что, к счастью, все пострадавшие получили нетяжелые травмы, и их жизням ничего не угрожает.

Масштаб разрушений в городе значителен. По данным ОВА, повреждено по меньшей мере полтора десятка многоквартирных домов — в них выбиты окна и изуродованы крыши.

Кроме того, разрушениям подверглись учебные заведения и сферы здравоохранения, здание лесничества, а также частные гаражи и автомобили.

Мэр города Анатолий Бондаренко отдельно отметил, что повреждены памятники на городском кладбище №4.

Последствия атаки немедленно начали ликвидировать все экстренные службы.

Игорь Табурец сообщил, что пожары, возникшие в нескольких локациях падения осколков, были оперативно потушены спасателями. На местах развернут оперативный штаб для координации действий.

К помощи пострадавшим присоединились и волонтеры — областная организация Красного Креста оказывает поддержку населению.

В настоящее время обследование территорий продолжается, окончательный размер нанесенного ущерба будет установлен позже.

Стоит отметить, что атака на Черкассы стала частью новой волны российского террора: в этот же день, в четверг, 24 июля, вражеские обстрелы подверглись также и Одессе.

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