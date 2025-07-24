В Одессе – адская ночь. В результате массированной атаки ударными дронами горел легендарный рынок Привоз — не просто торговая точка, а настоящий символ города, душа Одесщины. Там, где всегда шутили, торговали, жили — теперь дым, пламя и руины.

Горит Привоз в Одессе: подробности атаки по городу

Под ударами оказалась и жилая 9-этажка. В здании уничтожены квартиры с 5-го по 8-й этажи, пожар охватил 5-й и 6-й этажи одного из подъездов.

33 человека эвакуированы, еще 5 спасателей достали из-под завалов — их заблокировали в домах. Есть реальная угроза обрушения конструкций.

Горит Привоз, уничтожены квартиры, травмированы люди: РФ атаковала Одессу / 12 Фотографий

На месте работали кинологи — четвероногие спасатели искали пострадавших. Развернут Пункт Несокрушимости, психологи ГСЧС и Нацполиции поддерживают жителей.

Также спасатели тушили пожары в частном доме и на АЗС. По предварительным данным, ранены по меньшей мере трое.

Одесса – город силы. Но и у Одессы есть сердце, которое болит.

Раньше мы рассказывали о самой большой атаке на Прикарпатье.

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