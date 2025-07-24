В Одесі — пекельна ніч. Унаслідок масованої атаки ударними дронами горів легендарний ринок Привоз — не просто торгівельна точка, а справжній символ міста, душа Одещини. Саме там, де завжди жартували, торгували, жили — тепер дим, полум’я та руїни.

Горить Привоз в Одесі: подробиці атаки по місту

Під ударами опинилася і житлова 9-поверхівка. У будівлі знищено квартири з 5-го по 8-й поверхи, пожежа охопила 5-й і 6-й поверхи одного з під’їздів.

Четверо постраждалих людей та кішка. Всім медична допомога була надана на місці, нині поранені продовжують лікуватися амбулаторно, повідомив Олег Кіпер, голова ОДА

33 людей евакуйовано, ще 5 рятувальники дістали з-під завалів — їх заблокувало в оселях. Є реальна загроза обвалу конструкцій.

Постраждав і центр Приморського бульвару — спадщина ЮНЕСКО.

Горить Привоз, знищені квартири, травмовані люди: РФ атакувала Одесу / 13 Фотографій

На місці працювали кінологи — чотирилапі рятувальники шукали постраждалих. Розгорнуто Пункт незламності, психологи ДСНС і Нацполіції підтримують мешканців.

Читати на тему Перші хвилини після відбою найбільш небезпечні — пояснення ДСНС Відбій тривоги більше не означає повної безпеки через нову тактику ворога. Як дрони розкидають смертельні пастки та що робити — читайте у матеріалі.

Також рятувальники гасили пожежі в приватному будинку та на АЗС. За попередніми даними, поранені щонайменше троє.

Одеса — місто сили. Але і вона має серце, яке болить.

Раніше ми розповідали про найбільшу атаку на Прикарпаття.

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