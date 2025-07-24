Для тебе Війна в Україні

Горить Привоз, знищені квартири, травмовані люди: РФ атакувала Одесу

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 24 Липня 2025, 08:33
Горить Привоз, знищені квартири, травмовані люди: РФ атакувала Одесу

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