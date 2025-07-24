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Черкаси засипало смертоносними “кульками”: місцевих закликають не виходити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2025, 11:13
Черкаси засипало смертоносними “кульками”: місцевих закликають не виходити
Фото ДСНС/Facebook

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