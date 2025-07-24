Черкаси засипало смертоносними “кульками”: місцевих закликають не виходити

Фото ДСНС/Facebook Черкаси сьогодні, 24 липня, прокинулися від потужних вибухів: на світанку російські війська здійснили підступну ракетну атаку на місто. Удар був цілеспрямовано завданий по цивільній інфраструктурі зброєю, призначеною для максимального ураження. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, серед яких є дитина. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що особливу небезпеку становив тип озброєння, яке ворог, попередньо, застосував для удару — ракети типу Іскандер-К. Посадовець пояснив, що ракети були начинені шрапнеллю.За його словами, це створює надзвичайно потужну силу, а розліт таких уламків може сягати кілометра. Саме цей фактор пояснює велику площу ураження та численні пошкодження по всьому місту. Очільник області розповів, що вся інфраструктура, яка постраждала, є виключно цивільною. Суспільне Черкаси Про людські втрати першими повідомили очільники міста та області. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко уточнив, що за медичною допомогою звернулися семеро містян, і серед них — 9-річна дитина. Читати на тему Вбили 10-річного хлопчика: росіяни вдарили по Краматорську У місті загинув хлопчик 2015 року народження, повідомили у МВА. Пізніше Ігор Табурець додав, що, на щастя, всі постраждалі отримали неважкі травми, і їхньому життю нічого не загрожує. Фото: Ігор Табунець Масштаб руйнувань у місті значний. За даними ОВА, пошкоджено щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків — у них вибиті вікна та понівечені дахи. Фото: Ігор Табунець Крім того, руйнувань зазнали заклади освіти й охорони здоров’я, будівля лісництва, а також приватні гаражі та автомобілі. Фото: Ігор Табунець Мер міста Анатолій Бондаренко окремо зазначив, що пошкоджено пам’ятники на міському цвинтарі №4. Наслідки атаки негайно почали ліквідовувати всі екстрені служби. Ігор Табурець повідомив, що пожежі, які виникли в кількох локаціях падіння уламків, були оперативно загашені рятувальниками. На місцях розгорнуто оперативний штаб для координації дій. До допомоги постраждалим долучилися й волонтери — обласна організація Червоного Хреста надає підтримку населенню. Наразі обстеження територій триває, остаточний розмір завданої шкоди буде встановлено згодом. Варто зазначити, що атака на Черкаси стала частиною нової хвилі російського терору: цього ж дня, у четвер, 24 липня, ворожих обстрілів зазнала також і Одеса. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Черкаси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter