Черкаси засипало смертоносними “кульками”: місцевих закликають не виходити

Черкаси сьогодні, 24 липня, прокинулися від потужних вибухів: на світанку російські війська здійснили підступну ракетну атаку на місто. Удар був цілеспрямовано завданий по цивільній інфраструктурі зброєю, призначеною для максимального ураження. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей, серед яких є дитина.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що особливу небезпеку становив тип озброєння, яке ворог, попередньо, застосував для удару — ракети типу Іскандер-К. Посадовець пояснив, що ракети були начинені шрапнеллю.

За його словами, це створює надзвичайно потужну силу, а розліт таких уламків може сягати кілометра. Саме цей фактор пояснює велику площу ураження та численні пошкодження по всьому місту.

Очільник області розповів, що вся інфраструктура, яка постраждала, є виключно цивільною.

Про людські втрати першими повідомили очільники міста та області. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко уточнив, що за медичною допомогою звернулися семеро містян, і серед них — 9-річна дитина.

Пізніше Ігор Табурець додав, що, на щастя, всі постраждалі отримали неважкі травми, і їхньому життю нічого не загрожує.

Масштаб руйнувань у місті значний. За даними ОВА, пошкоджено щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків — у них вибиті вікна та понівечені дахи.

Крім того, руйнувань зазнали заклади освіти й охорони здоров’я, будівля лісництва, а також приватні гаражі та автомобілі.

Мер міста Анатолій Бондаренко окремо зазначив, що пошкоджено пам’ятники на міському цвинтарі №4.

Наслідки атаки негайно почали ліквідовувати всі екстрені служби.

Ігор Табурець повідомив, що пожежі, які виникли в кількох локаціях падіння уламків, були оперативно загашені рятувальниками. На місцях розгорнуто оперативний штаб для координації дій.

До допомоги постраждалим долучилися й волонтери — обласна організація Червоного Хреста надає підтримку населенню.

Наразі обстеження територій триває, остаточний розмір завданої шкоди буде встановлено згодом.

Варто зазначити, що атака на Черкаси стала частиною нової хвилі російського терору: цього ж дня, у четвер, 24 липня, ворожих обстрілів зазнала також і Одеса.

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