Вночі 22 липня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині керованими авіабомбами. За інформацією від голови Краматорської МВА Олександра Гончаренка, удар вбив хлопчика 2015 року народження. Краматорськ атакували КАБами: є загиблі Повідомляється, що удар прийшовся по багатоквартирному житловому будинку, в ньому виникла пожежа. — Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога, — додав Гончаренко. Читати на тему Автівки в вогні, вікна в друзки: Одеса під обстрілом РФ Місцеві видання повідомляють про пошкодження супермаркету та спортклубу. Працівники дивом уціліли. Обстріл Краматорська: фото наслідків Місцеве видання Kramatorsk Post показало наслідки влучань КАБа в будинок. Пожежа охопила верхні поверхи, в сусідніх будинках вибухова хвиля винесла вікна. Деякі квартири знищені вщент. Вбили 10-річного хлопчика: росіяни вдарили по Краматорську / 11 Фотографій Нагадаємо, вчора Росія атакувала Київ, внаслідок чого загорівся будинок у житловому комплексі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Донеччина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter