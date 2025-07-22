Для тебе Війна в Україні

Вбили 10-річного хлопчика: росіяни вдарили по Краматорську

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Липня 2025, 09:38
Вбили 10-річного хлопчика: росіяни вдарили по Краматорську

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