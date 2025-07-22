Вночі 22 липня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині керованими авіабомбами. За інформацією від голови Краматорської МВА Олександра Гончаренка, удар вбив хлопчика 2015 року народження.

Краматорськ атакували КАБами: є загиблі

Повідомляється, що удар прийшовся по багатоквартирному житловому будинку, в ньому виникла пожежа.

— Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога, — додав Гончаренко.

Обстріл Краматорська: фото наслідків

Місцеве видання Kramatorsk Post показало наслідки влучань КАБа в будинок. Пожежа охопила верхні поверхи, в сусідніх будинках вибухова хвиля винесла вікна. Деякі квартири знищені вщент.

Вбили 10-річного хлопчика: росіяни вдарили по Краматорську / 11 Фотографій

Нагадаємо, вчора Росія атакувала Київ, внаслідок чого загорівся будинок у житловому комплексі.

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