РФ вкотре атакувала Одесу ударними безпілотниками. В будинках вибиті вікна, згоріли автомобілі, пошкоджені крамниці та інші цивільні об’єкти. Є інформація про постраждалих.

Новини Одеси: наслідки атаки 22 липня

ДСНС повідомляє, що російські удари спровокували пожежу на стоянці, внаслідок чого згоріли автомобілі. Вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Для ліквідації наслідків залучили 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що також палала адміністративна будівля. Фото та відео наслідків ділиться місцеве видання Думська. Зокрема один з прильотів припав на супермаркет.

Видання також показало фото ураження спорт-клубу. Власник зали Іван розповів, що охоронець вцілів дивом, бо чергував на літній веранді зовні будівлі. Також вдалося врятували улюбленця всіх гостей клубу — кота Хабіба.

Обстріл Одеси 22 липня: фото

Автівки в вогні, вікна в друзки: Одеса під обстрілом РФ / 6 Фотографій

Вчора ворог обстріляв Київ, внаслідок чого загорівся один з житлових комплексів. Люди розповідали, що в будинку не працювали гідранти, внаслідок чого пожежа розгорілася сильніше.

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