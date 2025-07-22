Для тебе Війна в Україні

Автівки в вогні, вікна в друзки: Одеса під обстрілом РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Липня 2025, 08:30
одеса

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