Для тебя Война в Украине

Автомобили в огне, окна в щепки: Одесса под обстрелом РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 июля 2025, 08:30
одесса

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