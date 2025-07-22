РФ в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. В домах выбиты окна, сгорели автомобили, повреждены магазины и другие гражданские объекты. Есть информация о пострадавших.

Новости Одессы: последствия атаки 22 июля

ГСЧС сообщает, что российские удары спровоцировали пожар на стоянке, в результате чего сгорели автомобили. Выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

По предварительной информации, пострадал 1 человек.

Для ликвидации последствий привлекли 17 единиц техники и 62 спасателя.

Глава ОВА Олег Кипер добавил, что также пылало административное здание. Фото и видео последствий делится местное издание Думская. В частности, один из прилетов пришелся на супермаркет.

Издание также показало фото поражения спортклуба. Владелец зала Иван рассказал, что охранник уцелел чудом, потому что дежурил на летней веранде снаружи здания. Также удалось спасти любимца всех гостей клуба — кота Хабиба.

Обстрел Одессы 22 июля: фото

Автомобили в огне, окна в щепки: Одесса под обстрелом РФ / 6 Фотографий

Вчера враг обстрелял Киев, в результате чего загорелся один из жилых комплексов. Люди рассказывали, что в доме не работали гидранты, в результате чего пожар разгорелся сильнее.

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