Нова система повітряної тривоги в Київській області: локальні сповіщення замість загальних

У Київській області з 24 липня запрацювала нова система оповіщення про повітряну тривогу, яка дозволяє оголошувати сигнал не для всієї області, а лише для окремих її районів, де зафіксована загроза удару.

Про деталі нововведення — у матеріалі.

Нова система оповіщення про повітряну тривогу на Київщині

Раніше повітряна тривога на Київщині лунала одночасно для всієї області, і її сигнал звучав однаково для усіх типів небезпеки.

Тепер сигнал буде диференційованим: під час атаки ударних безпілотників тривогу можуть оголошувати лише в районах, які під загрозою — приміром, у Броварському, Бориспільському, Білоцерківському чи Обухівському окремо.

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Утім, у разі ракетної небезпеки система працюватиме, як і раніше — сигнал тривоги буде подаватися одразу по всій території області.

Подібна практика вже започаткована на Черкащині, там вона працює з 10 січня. Сигнал про загрозу безпілотників лунає тільки в тих районах, де помічена їхня активність, тоді як про ракетну небезпеку сповіщають для всієї області.

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