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Нова система повітряної тривоги в Київській області: локальні сповіщення замість загальних

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Липня 2025, 12:30
нова система оповіщення тривоги на київщині
Фото Pexels

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