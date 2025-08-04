Анатолій Кривоножко — новий командувач ПСУ: що відомо про військового

Реформи у війську можуть стати запорукою успіху на полі бою. Для України зараз це надважливо — зберегти життя наших оборонців та вистояти у боротьбі проти окупантів. Володимир Зеленський призначив нового генерала Анатолія Кривоножка на посаду командувача ПСУ.

Більше про це — далі у матеріалі.

Анатолій Кривоножко: що про нього відомо

Анатолій Миколайович Кривоножко — український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних Сил України та Герой України.

Військовий був учасником російсько-української війни, відзначився у 2022 році.

А з 3 серпня 2025 року він — офіційно командувач Повітряних Сил України.

Однак призначення не є новим для Кривоножка, бо наприкінці серпня минулого року він виконував обовʼязки командувача ПСУ після того, як звільнили Миколу Олещука, колишнього командувача.

Кривоножко та Повітряні сили повʼязані давно: з 2006 по 2008 рік він навчався на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

У 2015 році став командувачем Повітряного командування Центр.

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Про призначення Кривоножка стало відомо з Telegram президента України.

— Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги, — зазначив Зеленський.

Відповідний указ вже зʼявився на сайті Офісу Президента.

Україна намагається змінити всі частини своєї армії. Зокрема, Сирський пропонував перевести навчальні полігони ЗСУ під землю.

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