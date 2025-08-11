Прошел 12 км под обстрелом: история разведчика, получившего звание Героя Украины

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада сообщила, что недавно солдат их подразделения Андрей Луговой получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда. Награду лично вручал президент Владимир Зеленский.

Но получению высшего звания предшествовала тяжелая работа разведчика, в ходе которой он прошел 12 километров по открытой местности под вражескими обстрелами.

12 км пешком под обстрелом: история Андрея Лугового

Во время выполнения боевого задания в Курской области Андрей в качестве разведчика отправился на задание. Осенью прошлого года вблизи села Погребки его разведгруппа устроила засаду оккупантам и уничтожила трех русских солдат.

Также они нанесли удар по штурмовым группам и удержали украинские позиции. Именно Андрей первым заметил попытки россиян штурмовать позиции аэромобильного батальона. Его наблюдательность помогла отразить враждебное наступление.

А уже в марте вместе со своей группой солдат почти сутки сдерживал продвижение россиян, уничтожил 25 солдат и ранил по меньшей мере 30 оккупантов. Во время стрелкового боя Андрей получил ранения, но помогал подразделению удерживать позиции в эвакуации.

6 августа, во время встречи с военнослужащими 95 ОДШБр, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов за участие в Курской операции и отметил их государственными наградами. Андрей Луговой получил звание Героя Украины.

— Хочу поблагодарить вас, командование за то, что год назад вы были одной из очень важных бригад, прошедших такой сложный путь. Вы были участниками Курской операции. Это действительно вызов. Наверное, первый вызов, когда Украина, а именно наши воины, возвращала войну на Россию, — заявил глава государства.

Кроме Андрея Владимир Зеленский отметил еще четырех воинов орденами Богдана Хмельницкого III степени и двух — орденами За мужество III степени.

В настоящее время немногие люди получают орден Золотая звезда несколько раз за службу. Об одном из таких бойцов с позывным Ворон мы рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!