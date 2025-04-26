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Вынес двоих под плотным огнем: история боевого медика, которого дважды наградили Золотым крестом

Андрей Почтев 26 апреля 2025, 08:00
Вынес двоих под плотным огнем: история боевого медика, которого дважды наградили Золотым крестом
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