Вынес двоих под плотным огнем: история боевого медика, которого дважды наградили Золотым крестом

Он один из немногих армейцев, которых дважды почтили Золотым крестом от главкома ВСУ. Оба раза — за спасенные жизни.

Боевой медик 118-й отдельной механизированной бригады с позывным Ворон, ныне защищающий Запорожье, в течение многих часов, а однажды и дольше суток отчаянно выносил раненых побратимов под плотным огнем противника.

При этом он сам получил ранение. Герой признается, что оставаться в строю побуждают отнюдь не награды. О его мотивации рассказываем далее.

История Ворона, дважды получившего награду Золотой крест

Он скрывает лицо, потому что в оккупации остались родственники. Мужчина говорит, что уехал из Луганска в Харьков в 2016 году. По специальности он реставратор памятников каменной архитектуры, а работал монтажником-высотником.

В настоящее время воюет в составе 118 бригады Нацгвардии боевым медиком. Каждый раз ему приходится преодолевать жуткие пропитанные смертью километры, чтобы спасти побратимов.

— Основная наша задача — наблюдательные пункты. А эвакуация уже выходит по факту. Если что-то с кем-то случилось, то идем и занимаемся этим.

34-летний боец ​​говорит: каждый такой выход может быть роковым и для эвакуационной группы. К примеру, недавний случай навсегда запечатлелся в его памяти.

С осколками в плече, в руке, с лопнувшими перепонками, с поврежденной сетчаткой в ​​глазах, — вспоминает Ворон.

Он до сих пор немного стесняется своих рук, после четырех контузий иногда дрожат.

Сейчас держит коробочку с Золотым Крестом от главкома ВСУ. Он дважды кавалер этой награды. К нему добавили эмблему дубовых листьев. Это означает, что лауреат уже дважды получает награду.

— Первый (Золотой крест — ред.) получил по позапрошлому году, а второй в прошлом году получен за эвакуацию раненых. Там были очень сильные обстрелы и очень проблематично вынести.

Он вынес двух побратимов. Несмотря на полушутки, это, говорит Ворон, был настоящий ад, который казался бесконечным.

— У одного эвакуация длилась семь часов, пока дождались техники, так уже и восемь часов. И мы его выносили вот так посреди дня и нас крыли с трех сторон. У второго продолжалась больше суток.

Читать по теме Золотой крест — за что можно получить особое награду Главнокомандующего ВСУ Рассказываем о почетной награде Главнокомандующего ВСУ Золотой крест.

Военнослужащий 118-й бригады Дмитрий говорит, что в их бригаде только двое армейцев, которых отметили Золотым крестом. Но никто не сражается за награды.

Воюем для того, чтобы прогнать врага, но это какой-то стимул, определенное вдохновение для того, чтобы и дальше находиться в строю.

Впрочем, оставаться в строю заставляют Ворона не награды. Он хорошо знает, какое действительно московское иго и что произойдет, если сюда придут русские.

— Ничего хорошего. Совершенно ничего хорошего не будет. Поэтому я не понимаю тех людей, которые ждут. Я все понимаю, не хочется идти, но надо. Потому что потом придут кацапы, и тогда придется в любом случае. Только уже не в ВСУ.

Пока на фронте храбрые воины спасают побратимов, в тылу врачи делают все возможное, чтобы ликвидировать досадные последствия ранений. Мы рассказывали, как иностранные хирурги спасают лица тех военных, которые нуждаются в помощи.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.