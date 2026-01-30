Золотой крест — за что можно получить особое награду Главнокомандующего ВСУ

Золотой крест — почетная награда главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Ею награждают лиц рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

Рассказываем, из какого материала сделана награда и предоставляет ли она льготы кавалерам.

Награда Золотой крест — кто может ее получить

Этим нагрудным знаком награждаются лица рядового и сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины за мужество и успешное выполнение боевых задач.

Нагрудным знаком можно награждать повторно, но общее количество награждений не должно превышать трех раз.

При четырех и более награждениях военнослужащим вручают металлическое изображение золотого цвета Ветка дубовых листьев, которое размещается на ленте нагрудного знака.

Выдвижение кандидатов на награждение во время военного положения происходит непосредственными командирами, в подчинении которых они находятся.

Заявки на получение награды посылают в Кадровый центр Вооруженных сил, где впоследствии их вносят на рассмотрение Главнокомандующему ВСУ.

Система почетных нагрудных знаков Главнокомандующего ВСУ установлена ​​приказом Главнокомандующего Вооруженными силами от 05.07.2023 года.

Из чего сделана награда

В характеристике на сайте Министерства обороны отмечено, что Золотой крест изготавливается из сплава меди, где массовая доля меди составляет не менее 60%.

Золотой цвет достигается путём нанесения гальванического покрытия. Лента изготавливается из шелковой муаровой ткани.

В случае повторного награждения на ленте размещается металлическое изображение Ветки дубовых листьев из бронзы. Высота и ширина награды — 43 мм.

Золотой крест — дает ли награда ВСУ право на льготы для военных

Сама награда не дает право на льготы. Но лица, получившие награду, имеют право на льготы, предусмотренные для военнослужащих в Украине.

Это, в частности, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатная реабилитация и лечение и другие.

Подробнее о том, за что получают орден За мужество, мы рассказывали раньше в материале.

