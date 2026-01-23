Орден За мужество: какими льготами и выплатами государство отблагодарит героев

Нынешняя война многолика, но среди тысяч ее израненных и истощенных лиц есть ясные и светлые, с горящими глазами. Это бойцы-герои, которым мы обязаны своим свободным настоящим и будущим. Чем может отблагодарить их государство — о льготах и ​​выплатах кавалерам орденов За мужество 3 степеней — читай в материале.

Орденом За мужество (1, 2, 3 степени) награждают военных, стражей порядка, спасателей и других героев, проявивших мужество и чрезвычайную смелость во время боевых действий, при ликвидации последствий чрезвычайных событий, при спасении людей, в борьбе с преступностью и т.д.

Орден За мужество имеет три степени: I, II и III. Награждают им, начиная с ІІІ степени. Самой высокой считается первая. Орден может быть вручен семье и после смерти героя.

Выплаты награжденным орденом За мужество (1, 2, 3 степени) героям и членам их семей

По данным юридического портала Юридична сотня:

кавалеры ордена За мужество (1, 2, 3 степени) ежемесячно получают 1 минимальную заработную плату (в 2024 году — 8000 гривен);

члены семьи погибших (умерших) героев также ежемесячно получают одну минимальную зарплату (членами семьи в этом случае считаются: родители и жена/супруг, дети).

Чтобы получить выплаты, нужно прийти в сервисный центр Пенсионного фонда, подать заявление, копии паспорта, идентификационного номера, свидетельства о присвоении наград.

Или оформить выплаты, предусмотренные кавалерам ордена за мужество 1, 2, 3 степени через Портал электронных услуг ПФУ.

Какие льготы предоставляются кавалерам ордена За мужество 1, 2, 3 степени и членам их семей

Герои, кавалеры ордена За мужество 1, 2, 3 степени получают право воспользоваться следующими преимуществами:

доплата к пенсии в размере 70% от прожиточного минимума лицам, потерявшим возможность работать;

ежегодная разовая выплата ко Дню Независимости;

выплата семье в случае смерти получателя ордена единовременного пособия в размере пяти утвержденных законом прожиточных минимумов на день смерти в месяц на человека;

бесплатное (личное и членам семьи) лечение в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях;

бесплатное обеспечение лекарствами;

субсидированное (бесплатное) изготовление и ремонт зубных протезов (не из драгоценных металлов);

бесплатное лечение в санаториях;

освобождение орденоносца и проживающего с ним члена его семьи от арендной платы и коммунальных платежей;

бесплатный капитальный ремонт жилья;

внеочередное приобретение билетов на железнодорожный, авиа, автомобильный и водный транспорт;

возмещение израсходованных на топливо средств: 50 л бензина в месяц;

право остаться на работе при сокращении штата;

бесплатное захоронение усопшего (умершего) героя и установка на его могиле надгробия по существующему образцу.

Полный перечень льгот, предоставляемых награжденным орденами, можно найти в статье 16 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

