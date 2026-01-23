Орден За мужність: якими пільгами та виплатами держава віддячує героям

Нинішня війна багатолика, але серед тисяч її зранених та виснажених облич є ясні та світлі, з полум’яними очима. Це бійці-герої, яким ми завдячуємо своїм вільним сьогоденням та майбутнім. Чим може віддячити їм держава — про пільги та виплати кавалерам орденів За мужність 3 ступенів — читай у матеріалі.

Орденом За мужність (1, 2, 3 ступеню) нагороджують військових, правоохоронців, рятувальників та інших героїв, які виявили мужність та надзвичайну сміливість під час бойових дій, при ліквідації наслідків надзвичайних подій, при рятуванні людей, у боротьбі зі злочинністю тощо.

Орден За мужність має три ступені: I, II та III. Нагороджують їм, починаючи з ІІІ ступеня. Найвищим вважається перший. Орден можуть вручити родині й після смерті героя.

Виплати нагородженим орденом За мужність (1, 2, 3 ступеню) героям та членам їхніх родин

За даними юридичного порталу Юридична сотня:

повні кавалери ордену За мужність (1, 2, 3 ступеню) щомісяця отримують 1 мінімальну заробітну плату (у 2024 році — 8000 гривень);

члени сім’ї загиблих (померлих) героїв також щомісяця отримують одну мінімальну зарплату (членами сім’ї в цьому випадку вважаються: батьки та дружина/чоловік, діти).

Аби отримати виплати, потрібно прийти до сервісного центру Пенсійного фонду, подати заяву, копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про присвоєння нагород.

Або оформити виплати, передбачені кавалерам ордену За мужність 1, 2, 3 ступеню через Портал електронних послуг ПФУ.

Які пільги передбачені кавалерам ордену За мужність 1,2,3 ступеню та їхнім сім’ям

Герої, кавалери ордену За мужність 1,2, 3 ступеню отримують право скористатися наступними пільгами:

надбавка до пенсій у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили можливість працювати;

щорічна разова виплата до Дня Незалежності;

виплата родині у випадку смерті (загибелі) орденоносця одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі) на місяць на одну особу;

безплатне (особисте і членів сім’ї) лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, безплатне обслуговування в поліклініках та інших медичних закладах;

безплатне забезпечення ліками;

пільгове (безплатне) виготовлення і ремонт зубних протезів (не з дорогоцінних металів);

безоплатне лікування в санаторіях;

звільнення орденоносця та члена його родини, які проживають із ним, від квартирної плати та платежів комунальних послуг;

безплатний капітальний ремонт житла;

позачергове придбання квитків на залізничний, повітряний, автомобільний та водний транспорт;

відшкодування витрачених на паливо коштів: 50 л бензину на місяць;

право залишитися на роботі при скороченні штату;

безплатне поховання померлого (загиблого) героя та встановлення на його могилі надгробка за наявним зразком.

Повний перелік пільг, які надаються нагородженим орденами людям можна знайти у статті 16 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

