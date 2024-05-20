Державні нагороди ЗСУ: якими орденами та медалями, та за які подвиги відзначають наших героїв

У твоєму оточенні, напевно, є люди, які служать на фронті й ризикують собою в ім’я миру в Україні. Ти чуєш їхні розповіді, якою ціною даються великі й малі перемоги над ворогом, й знаєш, що серед них чимало справжніх героїв, доблесть та мужність яких гідні найвищих нагород. Тож які є державні нагороди ЗСУ в Україні та за які саме заслуги ними нагороджують — читай у нашому матеріалі.

До повномасштабного вторгнення в Україні майже не було військових відзнак за героїзм в умовах війни, і спершу бійці, які служили на фронті, отримували ті самі нагороди, що й цивільні.

Лише після початку війни в Україні ввели порядок нагородження медалями та орденами суто за військові подвиги. Які ж саме нагороди за військові заслуги перед державою можуть отримати солдати та офіцери? По це розповімо докладно.

Державні нагороди ЗСУ: найвищі відзнаки та ордени

Звання Герой України та орден Золота Зірка

Звання Герой України та орден Золота Зірка можуть отримати військовослужбовці за здійснення визначного геройського вчинку. Це є найвища військова нагорода в Україні.

Ці ордени для Героїв України виготовляють із золота, вони мають форму п’ятикутної зірки в ореолі вінка із дубового листя.

Герой України також має право носити мініатюру ордена, яка має вигляд п’ятикутної зірки з двогранними променями.

Орден Богдана Хмельницького

Орденом Богдана Хмельницького зазвичай нагороджують за особливі заслуги у захисті державної незалежності та територіальної цілісності, у зміцненні сил оборони країни та її загальної безпеки. Цей орден України має три ступені.

I ступінь — за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні сил захисту та безпеки України;

II ступінь — за визначну хоробрість, самовідданість та відвагу, виявлені у зміцненні безпеки України;

III ступінь — за бездоганне виконання військового та службового обов’язку, виявлені звитягу та честь.

Відзнака Хрест бойових заслуг

До 2022 року найвищими відзнаками від держави були орден Богдана Хмельницького та Героя України, але з початком повномасштабного вторгнення з’явилася нова нагорода Хрест бойових заслуг. Його першим “власником” став колишній головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Відзнакою президента України Хрест бойових заслуг нагороджують військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за велику мужність або видатний геройський вчинок, який було здійснено на завданні в бойових умовах. Та за визначні успіхи в керуванні військами під час ведення бойових дій.

Орден За заслуги

Орден За заслуги можуть отримати як військові, так і цивільні люди. Ним відзначають видатні заслуги громадян в усіх сферах суспільного життя: в економіці, науці, культурі, а також у військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Орден За заслуги має три ступені. Державна нагорода За заслуги I ступеня має знак ордена та зірку ордена, II й III ступеня — тільки знак ордена.

Орден За мужність

Цим орденом в Україні нагороджують, починаючи з 1996 року. Він також має три ступені, його дають військовим, працівникам правоохоронних органів та людям інших професій за мужність і героїзм, які ті виявили, коли рятували людей або матеріальні цінності.

Нагороду призначають й тим, хто був відважний, ліквідуючи наслідки надзвичайних ситуацій, або борючись зі злочинністю. А також за мужність та героїзм в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Орденом За мужність можуть нагороджувати тричі, починаючи з III ступеня. Водночас кавалер двох чи трьох орденів За мужність може носити тільки одну нагороду, яка має вищий ступінь.

Орден Данила Галицького

Орден Данила Галицького — це державна нагорода України, яка має лише одну ступінь. Його встановлено для нагородження військових Збройних Сил України або будь-яких інших військових формувань, а також людей, які перебувають на державній службі. Його дають за визначну роль в розбудові України, за сумлінне служіння державі. Девіз ордена Данила Галицького — Батьківщина і честь.

Читати на тему Золотий хрест — за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ Розповідаємо про почесну нагороду Головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест.

Державні нагороди ЗСУ: медалі

Медаль За військову службу Україні

Медаллю за військову службу нагороджуються військові та цивільні люди за те, що показали себе мужніми та відважними, стояли на захисті державних пріоритетів. За відмінне виконання службових обов’язків та самовіддані дії, які посилили безпеку країни.

Медаль За бездоганну службу

Медаллю За бездоганну службу нагороджують лише офіцерів та прапорщиків різних військових формувань: розвідників, зв’язківців, прикордонників тощо. Ця державна нагорода ЗСУ має три ступені.

Нею відзначають тих, хто досяг високих показників у бойовій і професійній підготовці, вірний присязі, професійно керує підлеглими, на відмінно виконує інші військові обов’язки.

Медаль Захиснику Вітчизни

Нагороджують медаллю Захиснику Вітчизни ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а також тих людей, які ще за часів Другої світової війни визволяли Україну від фашистських загарбників.

Нагороджують медаллю й інших громадян України за мужність і відвагу, виявлені задля зміцнення обороноздатності та безпеки України.

Державні нагороди ЗСУ: особливі відзнаки

Державні нагороди можуть мати не лише форму орденів та медалей. До державних відзнак також належать нагрудні знаки та іменна вогнепальна зброя, якою відзначають кращих з кращих за виявлений героїзм та вірність ідеалам України.

Іменна вогнепальна зброя

Іменна зброя — мрія чи не кожного військового. Отримати та носити її мають право офіцери Збройних Сил України та інших силових відомств, вчинки яких були направлені на суттєве зміцнення оборонної сили країни та охорону її рубежів від ворога.

Ця відзнака дається героям, які працювали заради зміцнення національної безпеки, боролися зі злочинцями, стояли на захисті конституційних прав і свобод українців. За довготривалу бездоганну службу та зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому звитягу та честь.

Відзнакою Іменна вогнепальна зброя є пістолет моделі Форт–12, корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а ручка — з благородних порід дерев. Ім’я нагородженого пишеться на спеціальній платівці на ручці пістолета.

Відзнака За оборону України

5 серпня 2022 року була запроваджена президентська відзнака За оборону України, якою нагороджуються військовослужбовці, а також держслужбовці та волонтери, що брали активну участь у захисті України від збройної агресії Російської Федерації.

Заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

У травні 2023 року Міністерство оборони України запровадило медалі для всіх родів військ, а також відзнаки для ветеранів і за вислугу років:

нагрудний знак За зразкову службу;

медаль Залізний хрест;

медаль Лицарський хрест;

медаль Воєнний хрест;

медаль Хрест доблесті;

медаль За поранення;

медаль Хрест пошани;

медаль Золотий тризуб;

медаль За зміцнення обороноздатності;

медаль Зірка військового братерства;

медаль Захиснику України;

медаль Воїн-миротворець;

медаль Ветеран служби.

Нова система державних нагород в Україні

У травні 2023 року Міністерство оборони України дещо змінило систему відомчих нагород та ввело відзнаки різних видів військ. Приміром, Хрест Сухопутних військ, Хрест Повітряних Сил, Хрест Військово-Морських Сил, Хрест Сил спеціальних операцій. Також були впроваджені медалі Воїн-миротворець та Ветеран служби.

Були також затверджені інші відзнаки: медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби, Зірка військового братерства, Хрест доблесті, Лицарський хрест.

Державні нагороди України можуть бути вручені не лише окремим людям, а й цілим підрозділам, які мужньо били ворога й були непорушними в захисті наших державних інтересів. Також нагороджують героїв й посмертно — на знак великої шани та світлої пам’яті, на яку заслуговує полеглий.

Більше про усі державні нагороди ЗСУ та державні відзнаки можна ознайомитися на сайті Міноборони.

Раніше ми писали про те, що головний розвідник країни Кирило Буданов отримав звання Героя України.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.