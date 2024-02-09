Буданов — Герой України: як головний розвідник країни йшов до найвищої держаної нагороди

За останні два роки повномасштабної війни Україна наповнилася мільйонами героїв. Деякі з них отримали й офіційне визнання значущості своїх вчинків для української державності. Неможливо було оминути й головного розвідника України. Тому сьогодні, 9 лютого, Кирило Буданов отримав звання Герой України.

Про відповідне рішення повідомив Офіс президента України. Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка генерал-лейтенанту Кирилу Буданову.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Скільки нагород має Кирило Буданов

Кирило Буданов обіймає посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони з серпня 2020 року. За цей час він отримав щонайменше дев’ять відзнак.

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Орден Архистратига Михаїла II ступеня він отримав у жовтні 2020 року. Також Кирило Буданов має нагрудний знак За військову доблесть, нагрудний Знак пошани, медаль За особисті досягнення II ступеня, пам’ятний знак За воїнську доблесть від Міністерства оборони, а також відзнаку начальника Генштабу ЗСУ нагрудний знак Учасник АТО.

Має начальник ГУР і заохочувальну відзнаку ГУР МОУ За мужність при виконанні спецзавдань та медаль Захиснику Вітчизни. Крім того, Кирило Буданов є повним кавалером ордену За мужність.

У 2022 році розвідник отримав також Хрест бойових заслуг та Орден святого великомученика Юрія Переможця.

А вже у 2024 році його чекало звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка.

Українцям уже другий рік хочеться знати, коли закінчиться війна, чи закінчаться боєприпаси в Росії та й взагалі, чого чекати від ходу війни. Тому Кирило Буданов розповів про те, коли Україна почне контрнаступ та про виготовлення Росією боєприпасів.

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