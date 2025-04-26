Виніс двох під щільним вогнем: історія бойового медика, якого двічі нагородили Золотим хрестом

Він один із небагатьох армійців, хто двічі вшанували Золотим хрестом від головкома ЗСУ. Обидва рази — за врятовані життя.

Бойовий медик 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо Ворон, що нині боронить Запоріжжя, протягом багатьох годин, а якось і довше доби відчайдушно виносив поранених побратимів під щільним вогнем противника.

При цьому він сам зазнав поранення. Герой зізнається, що лишатися в строю спонукають аж ніяк не нагороди. Про його мотивацію розповідаємо далі.

Історія Ворона, що двічі отримав відзнаку Золотий хрест

Він приховує обличчя, бо в окупації лишились родичі. Чоловік каже, що виїхав з Луганська до Харкова у 2016 році. За фахом він реставратор пам’яток кам’яної архітектури, а працював монтажником-висотником.

Нині воює у складі 118-ї бригади Нацгвардії бойовим медиком. Щоразу йому доводиться долати моторошні просякнуті смертю кілометри, аби врятувати побратимів.

— Основна наша задача — це спостережні пункти. А евакуація вже виходить по факту. Якщо щось з кимось трапилось, то йдемо і займаємося цим.

34-річний боєць каже: кожен такий вихід може бути фатальним і для евакуаційної групи. Приміром, нещодавній випадок назавжди закарбувався в його пам’яті.

З осколками в плечі, у руці, з перетинками, що лопнули, з пошкодженою сітківкою в очах, — пригадує Ворон.

Він досі трохи соромиться своїх рук, що після чотирьох контузій іноді тремтять.

Зараз тримає коробочку із Золотим Хрестом від головкома ЗСУ. Він двічі кавалер цієї нагороди. До нього додали емблему дубового листя. Це означає, що лауреат вже двічі отримує цю нагороду.

— Першого (Золотого хреста — ред.) отримав по позаминулому році, а другого минулого року отримано за евакуацію поранених. Там були дуже сильні обстріли й дуже проблематично було винести.

Він виніс двох побратимів. Попри напівжарти, то, каже Ворон, було справжнє пекло, що видавалось нескінченним.

— В одного евакуація тривала сім годин, поки дочекались техніки, то вже і вісім годин. І ми його виносили от так посеред дня і нас крили з трьох сторін. У другого тривала понад добу.

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Військовослужбовець 118-ї бригади пан Дмитро каже, що у їхній бригаді лише двоє армійців, яких відзначили Золотим хрестом. Але ніхто не воює за нагороди.

Воюємо для того, щоб прогнати ворога, але це якийсь певний стимул, певне натхнення для того, щоб і далі перебувати в строю.

Утім, лишатися у строю змушують Ворона не нагороди. Він добре знає, яке насправді московське ярмо і що станеться, якщо сюди прийдуть росіяни.

— Нічого хорошого. Зовсім нічого хорошого не буде. Тому я не розумію тих людей, які чекають. Я все розумію, не хочеться йти, але треба. Бо потім прийдуть кацапи й тоді доведеться у будь-якому випадку. Тільки вже не до ЗСУ.

Поки на фронті хоробрі воїни рятують побратимів, в тилу лікарі роблять все можливе, щоб ліквідувати прикрі наслідки поранень. Ми розповідали, як іноземні хірурги рятують обличчя тих військових, які потребують допомоги.

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