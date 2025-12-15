Вяжет носки в 96! Бабушка из Прикарпатья помогает бойцам собственными силами

В свои 96 она ежедневно плетет теплые носки для украинских военных. София Антоновна Духович из Ивано-Франковской области уже вывязала более 270 пар и не планирует останавливаться. Женщина говорит, что пережитая в детстве беда побудила ее позаботиться о здоровье защитников.

96-летняя София заботится о военных на свой манер

В маленьком доме в селе Крилос София Антоновна просыпается раньше всех. Ее день начинается с носков для фронта. На столе клубки нитей, а под стеной сложены аккуратными кипами шерстяные носки.

Когда другие спят, бабушка вяжет без света, чтобы не терять времени. В каждой петле воспоминания о собственном детстве, в котором тоже был холод и война.

— Как подумаю, что и я когда-то мерзла, босая ходила по снегу. Они там мерзнут, поэтому я не могу спать, я ночью вяжу, даже наощупь.

Нити добывает из всего, что приносят люди. Старые свитера распаривают, перематывают в клубки и они становятся теплыми изделиями для солдат. За три года она навязала более 270 пар носков. Говорит, что ноги не слушают, но руки еще работают.

Я с голодных лет начала вязать. Из конопли и льна нити варили, красили и плели себе чулки, юбки, свитера, потому что было не в чем ходить.

На склоне лет женщине снова пришлось переживать войну и воспоминания о взрывах стали обыденной реальностью. Но больше бабушка жалеет военных, которые защищают Украину.

Вязать носки для защитников ей предложила племянница Ульяна. Сначала принесла свои нити, а затем местный священник объявил в церкви о бабушкином деле.

— Если знаю, что кто-то есть на передовой, то звоним ребятам, спрашиваем, кому нужно, высылаем. Они очень благодарили. Удивлялись, что она в таком возрасте это связала. И им очень приятно, еще теплее становится от того, что у них есть носки от такого доброго человека, — говорить Ульяна.

Носки передают через волонтеров или священника, отправляют по почте. Софья Антоновна верит: каждая пара — это оберег. В свои 96 она не говорит об усталости, ее борьба продолжается в каждой петле и моточке шерстяных нитей и в молитве за украинских защитников.

Каждый помогает фронту по-своему. Мы рассказывали историю мастериц из Николаева, которые делают свечи из гильз и продают в благотворительных целях.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!