Погода в Ивано-Франковске в мае 2026: заморозки и снега наконец-то отступят

Уже совсем скоро начнется лето с его теплом, долгими вечерами и множеством возможностей для отдыха. Но сначала нас ждет последний месяц весны, который обещает быть насыщенным и неоднозначным.

Читай, какой будет погода в Ивано-Франковске в мае 2026 года и к чему готовиться горожанам и гостям города — в материале.

Погода в Ивано-Франковске в мае 2026 года: первая декада, с 01.05 по 10.05

Начало мая в Ивано-Франковске подарит ощутимый контраст: первые три дня месяца будут по-настоящему весенними и солнечными, что позволит насладиться прогулками и отдыхом на открытом воздухе.

Однако уже с 4 числа атмосфера изменится – город накроют облака, а 9 мая ожидаются грозы и ливни. Не обойдется без дождя и 6 числа.

Что касается температуры, то заморозков в мае ждать не стоит: ночью воздух будет охлаждаться до +5…+9°C, тогда как днем ​​столбик термометра будет подниматься до +17…+21°C. Самые теплые дни декады — 6 и начало месяца.

Погода в Ивано-Франковске на май 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

Середина мая в городе покажется довольно пасмурной: подавляющее большинство дней пройдет под сплошной или частичной облачностью.

Осадки никуда не денутся — дождь прогнозируется 14, 16 и 19 мая, а остальные дни декады будут облачными без существенных прояснений. Лишь 20 числа небо наконец-то раскроется и вернет солнце.

Температурный режим будет оставаться стабильным: днем ​​воздух будет прогреваться до +17…+20°C, а ночью — до +8…+10°C. Несмотря на облачность, ощутимого похолодания не предполагается.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске в мае 2026 года: третья декада, с 21.05 по 31.05

Последняя декада месяца начнется активно по осадкам: 22–24 мая город накроют грозы и дожди.

Однако уже с 25 числа погода кардинально изменится в лучшую сторону — 26, 27 и 28 мая ожидаются солнечные и преимущественно ясные дни, которые станут настоящим подарком перед началом лета. Однако завершится месяц снова с дождем: 30 и 31 числа прогнозируются кратковременные осадки.

Температура в этот период будет самой высокой за весь май: днем ​​воздух будет прогреваться до +19…+21°C, а по ночам — до +8…+12°C. Такие показатели уже уверенно будут напоминать о скором приходе лета.

