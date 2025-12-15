В’яже шкарпетки у 96! Бабуся з Прикарпаття допомагає бійцям власними силами

У свої 96 вона щодня плете теплі шкарпетки для українських військових. Софія Антонівна Духович з Івано-Франківщини вже вив’язала понад 270 пар та не планує зупинятися. Жінка каже, що пережите в дитинстві лихо спонукало її попіклуватися про здоров’я захисників.

96-річна Софія піклується про військових на свій лад

У маленькій хатині у селі Крилос Софія Антонівна прокидається раніше за усіх. Її день починається зі шкарпеток для фронту. На столі клубки ниток, а під стіною складені охайними стосами вовняні шкарпетки.

Коли інші сплять, бабуся в’яже навпомацки, аби не гати часу. У кожній петлі — спогади про власне дитинство, у якому теж був холод і війна.

— Як подумаю, що і я колись мерзла, боса ходила по снігу. Вони там мерзнуть, тому я не можу спати, я вночі в’яжу, навіть навпомацки.

Нитки добуває з усього, що приносять люди. Старі светри розпорюють, перемотують у клубки й вони стають теплими виробами для солдатів. За три роки вона нав’язала понад 270 пар шкарпеток. Каже, що ноги уже не слухають, але руки ще працюють.

Я з голодних років почала в’язати. З конопель і льону нитки варили, фарбували й плели собі панчохи, спідниці, светри, бо не було в чому ходити.

На схилі літ жінці знову довелося переживати війну і спогади про вибухи стали буденною реальністю. Та найбільше бабуся шкодує військових, які боронять Україну.

В’язати шкарпетки для захисників їй запропонувала племінниця Уляна. Спочатку принесла свої нитки, а потім місцевий священник оголосив у церкві про бабусину справу.

— Якщо знаю, що хтось є на передовій, то дзвонимо до хлопців, питаємо, кому потрібно, висилаємо. Хлопці дуже дякували. Дуже дивувалися, що вона в такому віці це зв’язала. І їм дуже-дуже приємно, ще тепліше стає від цього, що в них є шкарпетки від такої доброї людини, — говорити Уляна.

Шкарпетки передають через волонтерів або священника, відправляють поштою. Софія Антонівна вірить: кожна пара — це оберіг. У свої 96 вона не говорить про втому, її боротьба триває у кожній петлі й моточку шерстяних ниток, та у молитві за українських захисників.

Кожен допомагає фронту по-своєму. Ми розповідали історію майстринь з Миколаєва, які роблять свічки з гільз та продають у благодійних цілях.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!