Якщо імперія не розширюється, вона вмирає: Олег Сенцов про причини нападу Росії та можливість звільнити Крим

П’ять років ув’язнення були пронизані його мрією не лише отримати власну свободу, але й звільнити рідний Крим.

Такими особистими думками український режисер та боєць ЗСУ Олег Сенцов поділився з головним редактором Радіо НВ Олексієм Тарасовим у новому інтерв’ю.

Також митець розповів, якою бачить причину нападу Росії на Україну, та про можливі шляхи для звільнення українського півострова від російських окупантів.

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Про підготовку РФ та причини бажання захопити українські території

— Путін будував нову імперію. Він будував з самого початку Радянський Союз 2.0. Радянський Союз 2.0 — це не тільки Україна, Молдова, Грузія, Балтійські країни, можливо, Польща, Фінляндія тощо.

Якщо імперія не розширюється, вона вмирає. На цьому побудований весь процес захоплення і поневолення нових земель.

Тобто Україна — одна із цілей цієї стратегії, вона одна з головних. По-перше, велика. По-друге, коли є Україна з Росією — це вже майже як Радянський Союз. Білорусь уже в них є. І тому це була одна з ключових цілей в рамках взагалі цієї концепції.

Також Україна почала свій рух в сторону ЄС і європейських цінностей у 2014 році. Це був дуже поганий приклад для путінської Росії.

Якщо Україна буде успішною, а Росія продовжуватиме жити в цих курячих будинках, де немає гарячої води та туалетів у будинку, — це похитне їхню владу.

Вони хотіли знищити Україну як проект “антиросії”.

Про варіанти звільнення Криму від окупантів

— Я не знаю, як піде ця війна, чи буде якась військова операція звільнення Криму. Можливо, до цього не дійде. Якщо ми звільнимо всю територію континентальної України військовим шляхом, всі нові окуповані території та Донецьк, Путіну вже дуже важко буде утриматися при владі.

Тоді ми просто зможемо накривати Крим точково, де ми хочемо, всі військові об’єкти, не заходячи туди фізично піхотою.

Бої за Крим завжди були дуже важкі, кровопролитні. Це історично так.

Можливо, до цього не дійде, а можливо, дійде. Можливо, перестане існувати путінський режим в тому вигляді, в якому він є, через свої втрати територій, військові та політичні поразки. Крим піде до нас, тому що Росія почне розпадатися.

Про найбільшу мрію за весь час, поки триває війна

— Поки я був у в’язниці п’ять років, у мене постійно стояла перед очима картинка, як я у камуфляжі з автоматом їду на БТР по півострову з українським прапором звільняти Крим і своє рідне село, свій рідний дім.

Для мене було таке, можливо, психологічне укриття, щоб сприймати цю мрію, яка ніколи може не здійснитися.

Та зараз я на свободі, я в камуфляжі та зі зброєю, і до Криму залишилося не так далеко.

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