Если империя не расширяется, она умирает: Олег Сенцов о причинах нападения России и возможности освободить Крым

Пять лет заключения были пронизаны его мечтой не только получить собственную свободу, но и освободить родной Крым.

Такими личными мыслями украинский режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов поделился с главным редактором Радио НВ Алексеем Тарасовым в новом интервью.

Также он рассказал, какой видит причину нападения России на Украину и возможные пути для освобождения украинского полуострова от российских оккупантов.

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О подготовке РФ и причинах желания захватить украинские территории

— Путин строил новую империю. Он строил изначально Советский Союз 2.0. Советский Союз 2.0 — это не только Украина, Молдова, Грузия, Балтийские страны, возможно, Польша, Финляндия и т. д.

Если империя не расширяется, она погибает. На этом построен весь процесс захвата и порабощения новых земель.

То есть Украина — одна из целей этой стратегии, она одна из главных. Во-первых, большая. Во-вторых, когда есть Украина с Россией, это уже как Советский Союз почти. Белорусь уже у них есть. И потому это была одна из ключевых целей в рамках этой концепции вообще.

Также Украина начала свое движение в сторону ЕС и европейских ценностей в 2014 году. Это был очень плохой пример для путинской России.

Если Украина будет успешной, а Россия будет продолжать жить в этих куриных домах, где нет горячей воды и туалетов в доме, это пошатнет их власть.

Они хотели уничтожить Украину как проект “антироссии”.

О вариантах освобождения Крыма от оккупантов

— Я не знаю, как пойдет эта война, будет ли какая-нибудь военная операция освобождения Крыма. Может, до этого не дойдет. Если мы освободим всю территорию континентальной Украины военным путем, все новые оккупированные территории и Донецк, Путину уже очень трудно будет удержаться у власти.

Тогда мы просто сможем накрывать Крым точечно, где мы хотим, все военные объекты, не заходя туда физически пехотой.

Бои за Крым всегда были очень тяжелыми, кровопролитными. Это исторически так.

Может, до этого не дойдет, а может, дойдет. Возможно, перестанет существовать путинский режим в том виде, в каком он есть, из-за своих потерь территорий, военных и политических поражений. Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться.

О самой большой мечте за все время, пока идет война

— Пока я был в тюрьме пять лет, у меня постоянно стояла перед глазами картинка, как я в камуфляже с автоматом еду на БТР по полуострову с украинским флагом освобождать Крым и свое родное село, свой родной дом.

Для меня было такое, возможно, психологическое укрытие, чтобы воспринимать эту мечту, которая никогда может не осуществиться.

Сейчас я на свободе, я в камуфляже и с оружием, и до Крыма осталось не так далеко.

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