Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині

Багато хто може згадати відео, де поранений боєць, якого евакуюють побратими на катері, співав гімн України. У той момент, коли воно з’явилось у мережі, багато хто розчулився та пустив не одну сльозу у хвилюванні за життя цього захисника та водночас захопленні його патріотизмом.

Та не так багато хто знає, що це був боєць загону Paragon у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, який успішно виконує бойові завдання на передовій. У той день, коли було зняте відео, захисники проводили операцію на острові Білогурудів, що на Херсонщині.

Боєць із позивним Тяпа поділився подробицями звільнення цього острова, а також емоціями своїх побратимів, коли їм вдалось не тільки виконати завдання, але й вижити.

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Спочатку бійці вийшли на розвідку. 20 січня заночували в будинку.

— Отак от ми, де грілися всю ніч багаттям, яке зробили за допомогою тубуса з паперових серветок.

На ранок перед виходом гвинтокрили залетіли та зробили авіаудар по Голій Пристані. Тоді це підбадьорило бійців та змотивувало.

Ми думали, клас, все, на тому острові вже нікого і живих, напевно, немає.

Бійці дійшли до ворожого спостережного пункту, який на той момент вже був пустий. Там нікого не було. Роздивилися й почали звідти вже закріплятися і рухатися вперед.

Коли захисники вже перебралися на ворожу сторону, біля першого будинку почався бій. За сім метрів сидів один окупант, який почав по них стріляти.

Ми зрозуміли, що це засідка, почали відтягуватись.

Коли в Тяпи заклинив кулемет, командир Оушен сказав всім переміститись у воду швидко. Потім перебралися до підірваного залізничного моста. Допомогли вилізти з води одне одному до моста, де в кущах лежали Салем з кулеметом і ще наших чотири бійці з автоматами. Тоді захисники зрозуміли, що вглиб острова у ворога були ще бійці, через що дістав поранення один з побратимів Тяпи. Йому куля кулемета потрапила прямо в лікоть. Йому наклали турнікет і почали відходити.

Парамедик загону був в групі евакуації на човнах, які чекали вже на точці евакуації на бійців. Він і перевозив іншого захисника, який дістав поранення. Його ворог почав накривати вогнем через те, що у нього була рація. Так його сплутали з командиром загону. Боєць весь час, коли вони з побратимами плили на човні, ще не розумів, що коїться.

Я тільки зараз зрозумів, що я живий, — додав один з поранених бійців, коли вдалось евакуювати поранених та віддати їх у госпіталі медикам.

У нього була кров на обличчі, тож він думав, що пів обличчя немає. Коли його побратими ще займались евакуацією, його ноги почали підкошуватись. Думав, що вже загине.

Думав, що все, його вже немає.

Через втрату рації, бійцям довелось вмикати один телефон, щоб подзвонити іншому командиру, який віддав наказ накрити ворога мінометним вогнем. Перший постріл був дуже влучний, тому що він потрапив в дах двоповерхового будинку, де сидів кулеметник, який стріляв по захисниках.

За підтвердженою інформацією, бійці загону тоді знищили 18 окупантів у стрілковому бою, а міномет ліквідував групу евакуації противника, яка підтягнулася. Потім там всю ніч працювала артилерія і знищила просто всіх, хто був на острові. А коли бійці відійшли, то суміжний підрозділ пішов та закріпився на відбитих позиціях.

Змусили думати ворога, що їх вдесятеро більше й українські прикордонники, хоча ворог вважав, що це діяли спецпризначенці. Читай, як шість прикордонників дали бій під Антонівським мостом.

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