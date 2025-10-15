Відео Люди

Намагався гальмувати ногою, якої вже не було: медик пережив ампутацію після удару по швидкій

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Жовтня 2025, 16:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь