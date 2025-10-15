Намагався гальмувати ногою, якої вже не було: медик пережив ампутацію після удару по швидкій

29 вересня лікар на ім’я Андрій разом із колегою їхав по медикаменти для пацієнтів. Це було в Лимані на Донеччині. Тоді ж російський дрон поцілив у машину швидкої. Від вибуху Андрія тяжко поранило, а ногу довелося ампутувати.

Тепер лікар, який усе життя рятував інших, бореться за власне одужання. Про це читай у репортажі журналістки Анастасії Вільхової.

Пережив ампутацію через ворожий дрон: історія медика з Лиману

Андрію 59 років. Він лікар із 30-річним стажем, все життя пропрацював у Лимані на Донеччині. Нині згадує про російський удар, що змінив його життя.

— Ми приїхали разом з медсестрою в амбулаторію, де зібралось приблизно 15 осіб. Всі сказали, що їм потрібні ліки. Ми зібрали заявки й поїхали до центральної лікарні, щоб взяти все на складі й повернутися назад.

Дрон вдарив в капот авто. Я на кілька секунд знепритомнів. Коли прийшов до тями, побачив, що машина продовжує рухатися, в салоні повно диму. Я намагався гальмувати ногою, якої, як виявилось, вже не було.

Чоловік каже, що у Лимані досить часто можна почути характерний звук дронів під час його наближення до об’єкта.

— Тому, коли ми переміщалися, я сказав: “Дивіться уважно”. І раптом він звідкись взявся. Потім хлопці з поліції сказали, що знайшли шматок оптоволокна.

У момент удару вони їхали на автівці швидкої допомоги, на якій були всі розпізнавальні знаки. Андрій єдиний постраждалий від цього удару. Його напарниця, медсестра, дивом виявились неушкодженою. Вона і надала першу допомогу просто на узбіччі.

Далі чоловіка чекала евакуація до Слов’янська, де була проведена первинна ампутація ноги. Втім, стан Андрія почав погіршуватися, тож йому провели переливання крові.

Нині життю Андрія нічого не загрожує. Далі буде реабілітація, після чого лікар опанує протез та продовжить рятувати життя інших у рідному Лимані. Адже зараз там лишається всього троє медиків.

— Дайте ногу, і я повернусь, — з оптимізмом каже медик.

