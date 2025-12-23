Відео Люди

Кричав у відчаї… Обстріл РФ забрав у чоловіка з Тернополя всю родину

Ірина Тимчишин 23 Грудня 2025, 19:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь