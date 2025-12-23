Кричав у відчаї… Обстріл РФ забрав у чоловіка з Тернополя всю родину

Місяць минув з моменту, коли російські ракети вдарили по житловому масиву Сонячний у Тернополі, забравши життя 38 людей, серед яких 8 дітей. Ще троє залишаються зниклими безвісти.

Один будинок зруйновано повністю, інший перетворився на згарище. Серед тих, хто пережив пекло — Камаль, одружений з українкою Марією. У той фатальний день 19 листопада він втратив дружину та двох дітей — сина й доньку. Історію цього чоловіка читай у нашому матеріалі.

Обстріл РФ забрав сім’ю в чоловіка: історія, що змушує плакати

Камаль згадує: родина була разом у квартирі на 5-му поверсі. Він — на кухні, дружина з дітьми — в кімнаті. Удар ракети обвалив плиту перекриття, відокремивши його від них.

Все життя в одну секунду. Ти бачиш їх, вони є, а в одну секунду їх немає. Дуже важко, коли твої рідні зникають раптово,

— розповів Камаль зі сльозами. Рятувальники дістали тіла лише на третю добу, і Камаль не міг допомогти нічим — лише кричав у відчаї.

Мама Марії, педіатр Олександра Палагнюк, приїхала на місце трагедії після дзвінка зятя. Вона чекала дива, але зрозуміла: шанси мінімальні.

Я сама дитячий лікар. Я сама розуміла прекрасно, що ймовірності дістати живих дітей не було,

— поділилася жінка.

Ця історія — одна з багатьох у Тернополі, де трагедія забрала цілі родини. Місто відновлює зруйновані будинки, але рани людей загоюються повільно. Камаль приходить на могилу щодня, стоячи мовчки, і намагається прийняти втрату.

