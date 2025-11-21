Для тебе Новини

Згоріли, обіймаючи одна одну: у Тернополі після удару РФ загинула мама та донечка

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Листопада 2025, 16:00 2 хв.
У Тернополі мама та донька згоріла в обіймах
Фото ДСНС/Telegram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь