Згоріли, обіймаючи одна одну: у Тернополі після удару РФ загинула мама та донечка

Унаслідок ранкового удару по житловому будинку в Тернополі загинула мама з маленькою донечкою — ученицею другого класу місцевої школи №27. Про трагедію повідомили в навчальному закладі.

Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2 класу Гжесько Амелії та її мами Оксани. Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога,— йдеться в повідомленні.

Ракета російських військ влучила в будинок удосвіта 19 листопада, коли більшість мешканців ще спали або готувалися виходити на роботу. Однією з родин, яких зачепила атака, стала Оксана та її дочка Амелія Гжесько.

Читати на тему П’ятеро дітей без матері: на Тернопільщині чоловік забив дружину На Тернопільщині чоловік побив до смерті свою дружину, залишивши п’ятеро дітей без матері.

У школі розповіли, що мати й дитина були разом удома в момент удару. Полум’я миттєво охопило їхню квартиру, і врятуватися вони не встигли.

У навчальному закладі згадують Амелію як дуже ласкаву, світлу й чуйно дівчинку. Там кажуть, що однокласники більше ніколи не побачать її за партою, а вчителі її усмішку та довірливий погляд.

Прощання з Оксаною та Амелією відбудеться в Тернополі у п’ятницю, 21 листопада. Панахиду проведуть у церкві Святого Архистратига Михаїла о 19:00.

Головне фото: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ стN 27 ім В Гурняка.

Читай у матеріалі деталі обстрілу Тернополя — нагадуємо, що саме цей регіон зазнав одних із найтрагічніших наслідків ранкової атаки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!