Сьогодні зранку, 19 листопада, Україна зазнала масованого обстрілу ракетами та дронами. Більшість цілей тримала рух на західну частину країни.

Обстріл Тернополя, 19 листопада: що відомо

(Оновлено, 15:14) Згідно з інформацією ДСНС, внаслідок російського обстрілу міста відомо про 25 загиблих, у тому числі — 3 дитини. Також постраждало 73 людини, з яких 15 — діти. Всі необхідні роботи тривають.

(Оновлено, 15:04) За даними Національної поліції України, внаслідок атаки РФ на Тернопіль загинула 21 особа, серед них — 2 дитини. На місці події тривають роботи з розбору завалів та надання необхідної допомоги постраждалим.

(Оновлено, 13:22) Як зазначає ДСНС України, кількість загиблих зросла до 20 осіб — аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

(Оновлено, 12:52) ДСНС України повідомляє, що внаслідок ракетного удару по місту загинуло 19 осіб. Також 66 людей постраждало, з них — 16 дітей, а надзвичайники врятували 45 осіб.

На місцях подій працює понад 190 фахівців, а також залучено майже 40 одиниць техніки.

(Оновлено, 12:18) Національна поліція України повідомляє, що після атаки РФ у Тернополі загинуло 16 людей, ще 64 отримали поранення, з них — 14 дітей.

Як зазначають в Тернопільській ОВА, під час ворожої атаки було влучання у житлові будинки — команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги працюють на місці.

Сергій Надал, міський голова Тернополя, додав:

Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом.

На одному з масивів було ускладнено рух у зв’язку з ракетною атакою на місто.



Також було влучання в іншу багатоповерхівку, на місці працюють рятувальники.

Унаслідок ворожої атаки на Тернопільщині були введені графіки аварійних відключень світла.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Тернополі:

У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним.

Обстріл Тернополя: вщент зруйновано багатоповерхівку, є загиблі / 2 Фотографії

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram зазначила, що відомо про 22 поранених людини — всім надається необхідна допомога.

Окрім цього, в Тернопільській ОВА зазначили, що внаслідок атаки РФ на місто вміст хлору в повітрі перевищує норму в 6 разів. Рекомендовано не виходити на вулиці зайвий раз, а також щільно зачинити вікна власних домівок.

