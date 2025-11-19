Сегодня утром, 19 ноября, Украина подверглась массированному обстрелу ракетами и дронами. Большинство целей двигалось в западную часть страны.

Обстрел Тернополя, 19 ноября: что известно

Как отмечают в Тернопольской ОГА, во время вражеской атаки были попадания в жилые дома — команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи работают.

Сергей Надал, городской голова Тернополя, добавил:

Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже.

Также мэром было отмечено, что на одном из массивов было затруднено движение в связи с ракетной атакой на город.



Также было попадание в другую многоэтажку, на месте работают спасатели.

Также в результате вражеской атаки на Тернопольщине были введены графики аварийных отключений света.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Тернополе:

В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. На данный момент известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девяти погибших. Мои соболезнования родным.

Обстрел Тернополя: полностью разрушена многоэтажка, есть погибшие / 2 Фотографии

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram отметила, что известно о 22 раненых — всем оказывается необходимая помощь.

Кроме этого, в Тернопольской ОГА отметили, что в результате атаки РФ на город содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз. Рекомендуется не выходить на улицы лишний раз, а также плотно закрыть окна собственных домов.

Фото: Владимир Зеленский.

