Львов затянуло густым дымом после обстрела: горожанам советуют закрыть окна

19 ноября Россия атаковала Львов. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры и предприятия. Председатель ОВА Максим Козицкий, мэр Андрей Садовой и депутат горсовета Игорь Зинкевич рассказали детали атаки.
Львов под ударом РФ: последствия атаки 19 ноября
В связи с атакой на ряд энергообъектов по всему государству во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
— Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется использовать графики почасовых отключений, — добавил Козицкий.
На месте прилетов разгорелся сильный пожар, тушение которого займет не один час.
— На границе города горят гражданские склады с шинами. Материал тяжело потушить, потому ликвидация продолжается. К счастью, жертв нет, — написал Зинкевич.
Мэр Садовой заверил, что, по предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, горожанам советуют закрыть окна, поскольку воздух может быть загрязнен.
Новости Львова: фото последствий атаки
Андрей Садовой показал фото из Львова после обстрела.
Напомним, вчера россияне атаковали Берестин в Харьковской области. В результате обстрела погибла 17-летняя чемпионка мира по кикбоксингу.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!