19 ноября Россия атаковала Львов. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры и предприятия. Председатель ОВА Максим Козицкий, мэр Андрей Садовой и депутат горсовета Игорь Зинкевич рассказали детали атаки.

Львов под ударом РФ: последствия атаки 19 ноября

В связи с атакой на ряд энергообъектов по всему государству во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

— Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется использовать графики почасовых отключений, — добавил Козицкий.

На месте прилетов разгорелся сильный пожар, тушение которого займет не один час.

— На границе города горят гражданские склады с шинами. Материал тяжело потушить, потому ликвидация продолжается. К счастью, жертв нет, — написал Зинкевич.

Мэр Садовой заверил, что, по предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, горожанам советуют закрыть окна, поскольку воздух может быть загрязнен.

Читать по теме Чем мы дышим после атак РФ? Угарный газ, формальдегид и не только

Новости Львова: фото последствий атаки

Андрей Садовой показал фото из Львова после обстрела.

Львов затянуло густым дымом после обстрела: горожанам советуют закрыть окна / 2 Фотографии

Напомним, вчера россияне атаковали Берестин в Харьковской области. В результате обстрела погибла 17-летняя чемпионка мира по кикбоксингу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!