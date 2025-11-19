19 листопада Росія атакувала Львів. Під прицілом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та підприємства. Голова ОВА Максим Козицький, міський голова Андрій Садовий та депутат міськради Ігор Зінкевич розповіли деталі атаки.

Львів під ударом РФ: наслідки атаки 19 листопада

У зв’язку з атакою на низку енергообʼєктів по всій державі на Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії.

— Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль, доведеться застосовувати графіки погодинних відключень, — додав Козицький.

На місці прильотів розгорілася сильна пожежа, гасіння якої займе не одну годину.

— На межі міста горять цивільні склади з шинами. Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. На щастя, жертв немає, — написав Зінкевич.

Міський голова Садовий запевнив, що, за попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, містянам радять зачинити вікна, оскільки повітря може бути забрудненим.

Читати на тему Чим ми дихаємо після атак РФ? Чадний газ, формальдегід і не тільки

Новини Львова: фото наслідків атаки

Андрій Садовий показав фото зі Львова після обстрілу.

Львів затягнуло густим димом після обстрілу: містянам радять зачинити вікна / 2 Фотографії

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Берестин на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 17-річна чемпіонка світу з кікбоксингу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!