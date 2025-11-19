Для тебе Війна в Україні

Львів затягнуло густим димом після обстрілу: містянам радять зачинити вікна

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Листопада 2025, 09:17 2 хв.
новини львів
Фото: Ігор Зінкевич / Telegram

