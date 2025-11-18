Бежала к укрытию, но не успела: на Харьковщине погибла 17-летняя чемпионка мира по кикбоксингу

В Берестине Харьковской области от удара российских баллистических ракет типа Искандер погибла 17-летняя Карина Бахур, чемпионка Европы и мира по кикбоксингу и казацкому двобою.

Девушка бежала в укрытие во время обстрела, однако не успела. Она получила осколочные ранения и скончалась в больнице от травм, несовместимых с жизнью, сообщает Суспільне.

“Думали, что уже все”: отец погибшей девушки о ситуации

Отец погибшей, Виталий Бахур, также получил ранения в ногу и грудь, стоя в 1,5 метрах от дочери.

Так нелепо это произошло. Так нелепо! Мы после трех попаданий уехали, но минут через 40 вернулись. Думали, что уже все. Я с ней был во дворе. Но они снова ударили несколько раз — в 50 метрах от нашего дома, — рассказал он.

Карину доставили в больницу без сознания, где сердце остановилось во время операции.

Карина Бахур была мастером спорта, чемпионкой Украины, Европы и мира по кикбоксингу (ИСКА) и казацкому двобою. Она училась на третьем курсе педагогического колледжа на учителя физкультуры, параллельно работала с детьми 6-7 лет в кружке.

У нее был очень большой потенциал, ее очень любили дети. Даже моя дочь у нее тренировалась. Поскольку она была мастером спорта, она прошла уже методики преподавания спортивных направлений, — отметил ее тренер Владимир Зибаров.

Карина тренировалась 11 лет, была упрямой, целеустремленной и женственной. 5 декабря ей должно было исполниться 18 лет, а 19 ноября она должна была ехать на Кубок мира в Австрию.

Семья Карины большая, они поддерживали ее в спорте. Отец отказался ложиться в больницу после ранения:

Я отказался ложиться в больницу. Меня хотели госпитализировать, но я отказался. А как я лягу, если дочь нужно хоронить? Я просто не мог согласиться.

РФ нанесла по Берестину четыре удара ракетами: сначала два, а через час — еще два. Всего пострадали 10 человек, включая 16-летнего парня.

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной, враг применил четыре баллистические ракеты, что привело к повреждениям частных и многоквартирных домов, хозяйственных помещений, церкви, магазинов и объекта инфраструктуры. Пожары вспыхнули после первого удара.

