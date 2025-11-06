“Я держал собаку и задыхался”: история парня, выжившего во время атаки на Киев

Во время одной из ночных массированных атак россии на столицу обломки вражеского дрона Шахед попали в подъезд дома, где жил 15-летний Иван вместе с мамой.

Мальчик проснулся от взрыва — квартира быстро наполнилась дымом, и семья попыталась выбраться из помещения. Об этом сообщает НДСЛ Охматдет.

На лестнице мне стало тяжело дышать, глаза жгло, а дым застилал обзор. Я держал собаку на руках и понимал, что нам обоим не хватает воздуха. Между первым и вторым этажом я открыл окно, чтобы вдохнуть воздух, и позвал на помощь, — вспоминает Иван.

Спасателям удалось вытащить мальчика, однако часть лестничного пролета обрушилась, и под завалами оказалась его мама. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Ивана срочно доставили в больницу Охматдет. После осмотра врачи установили отравление продуктами горения и госпитализировали подростка в реанимацию.

Медики провели бронхоскопию и диагностировали ожоги второго степени трахеи, гортани и бронхов. Офтальмологи также выявили ожоги роговицы обоих глаз.

В отделении интенсивной терапии Иван прошел дезинтоксикационное лечение, которое помогло очистить легкие от частиц пластика и сажи и предотвратить поражение внутренних органов.

Первые полтора дня мальчик провел в реанимации, дыша самостоятельно с подачей кислорода, после чего его перевели в отделение торакальной хирургии.

— Пациент получил дезинтоксикационную, противоотечную, антибактериальную и противовоспалительную терапию. Вдыхание дыма от пластика очень опасно. К счастью, мальчик вовремя оказался на свежем воздухе и под наблюдением врачей, иначе последствия могли быть трагическими, — отметила и.о. заведующей отделением торакальной хирургии Светлана Сторожук.

После стабилизации дыхательной системы Иван продолжил лечение у офтальмологов. Ему назначили терапию, чтобы снять воспаление, уменьшить боль и восстановить роговицу.

