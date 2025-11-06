Історії Розповіді

“Я тримав собаку і задихався”: історія хлопця, який вижив під час атаки на Київ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Листопада 2025, 16:00 2 хв.
Іван з Києва пережив пекло під час нічної атаки Шахеда

