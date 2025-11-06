“Я тримав собаку і задихався”: історія хлопця, який вижив під час атаки на Київ

Під час однієї з нічних масованих атак росії на столицю уламки ворожого дрона Шахед влучили у під’їзд будинку, де проживав 15-річний Іван разом із мамою.

Хлопець прокинувся від вибуху — квартира швидко наповнилася димом, і родина намагалася вибратися з помешкання. Про це пише НДСЛ Охматдит.

На сходах мені стало важко дихати, очі пекли, а дим застилав зір. Я тримав собаку на руках і розумів, що нам обом бракує повітря. Між першим і другим поверхом я відчинив вікно, щоб вдихнути повітря і покликав на допомогу, — пригадує Іван.

Рятувальники встигли дістати хлопця, однак частина сходів обвалилася, і під завалами опинилася його мама. На жаль, врятувати жінку не вдалося.

Івана терміново доправили до лікарні Охматдит. Після огляду лікарі встановили отруєння продуктами горіння та госпіталізували хлопця до реанімації.

Медики провели бронхоскопію і діагностували опіки другого ступеня трахеї, гортані та бронхів. Офтальмологи виявили також опіки рогівки обох очей.

У відділенні інтенсивної терапії Іван отримав дезінтоксикаційне лікування, яке допомогло очистити легені від частинок пластику та сажі й запобігти ураженню внутрішніх органів.

Півтори доби хлопець провів у реанімації, дихаючи самостійно з подачею кисню, після чого його перевели до відділення торакальної хірургії.

— Пацієнт отримав дезінтоксикаційну, протинабрякову, антибактеріальну та протизапальну терапію. Вдихання диму від пластику є дуже небезпечним. На щастя, хлопець вчасно потрапив на свіже повітря і під нагляд медиків, інакше наслідки могли бути трагічними, — зазначила в.о. завідувачки відділення торакальної хірургії Світлана Сторожук.

Після стабілізації дихальної системи Іван продовжив лікування в офтальмологів. Йому призначили терапію, щоб зняти запалення, зменшити біль і відновити рогівку.

Головне фото: НДСЛ Охматдит.

Війна випробовує навіть наймолодших. Поруч із Іваном, якого врятували медики, — інша історія мужності: 12-річна Аріна власноруч відкопала тата, який опинився під завалами.

