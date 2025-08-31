Уламок впився у голову — медики врятували вагітну, постраждалу від удару по пологовому

Вона вижила після удару балістичною ворожою ракетою із дитиною під серцем! Це історія про Катерину — дівчину, яка саме була на збереженні в пологовому будинку Кам’янського, що на Дніпропетровщині, коли ворог завдав удару.

У ніч на 29 липня окупанти вгатили ракетами по місту — троє людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Вагітну Катерину вдалося врятувати лише дивом — її одразу евакуювали до однієї з лікарень Дніпра. Далі — екстрена операція, що тривала чотири години. Нині, кажуть медики, до дівчини повертаються всі важливі функції.

— Перший вибух — ми пішли в укриття. Потім ми вийшли надвір з дівчатами, щоб подихати повітрям. І тоді відбувся другий вибух, — каже Катерина.

В перші ж хвилини після атаки чоловік Владислав вже був на місці прильоту. Намагався відшукати дружину, яка була на майже п’ятому місяці вагітності. Читати на тему Темрява нас не здолає: як молодь з Києва допомагає на місцях прильотів Молоді волонтери з організації Київські кажани допомагають постраждалим після російських обстрілів. — Я з нею після першого вибуху був на телефонному зв’язку, — розповідає чоловік. — І коли я почув другий вибух і жіночі крики, я без роздумів поїхав туди. Важко було знайти, багато поранених, — пригадує Владислав. Все тіло Катерини посічене осколками. Та найстрашнішим було поранення голови. Уламок врізався в місце з великою концентрацією судин. Головне було не допустити крововиливу. Медики з цим впорались. Нині Катерину переводять з реанімації в пологовий. Попереду у Катерини тривале лікування. Прогнози ж, кажуть медики, оптимістичні, як для неї, так і для дитини. Про що мрієте, Катю? — Про здорову дитину, — відповідає дівчина. Раніше ми розповідали тобі про немовля вагою у 700 грамів, від якого відмовилася біологічна мама. Як склалася його історія — читай в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!