Герой вагою у 700 грамів: медики врятували хлопчика, від якого відмовилася мама

Історія Тимура починається з моменту його народження. Він з’явився на світ на 24-му тижні, маючи вагу лише 700 грамів. Такий ранній вік та вага вже самі по собі є серйозним викликом, але для Тимура ситуація ускладнилася ще більше.

Через важкі пологи та критичний брак кисню у хлопчика виникли численні важкі ураження: ураження мозку, гідроцефалія, дитячий церебральний параліч та епілепсія. По суті, його життя висіло на волосинці, і лише завдяки відданості та професіоналізму лікарів Сумщини, які боролися за нього в реанімації, він вижив.

Але, на жаль, його мама відмовилася від нього ще в пологовому будинку. Малюк лишився самотнім у найважчій боротьбі. Стіни лікарні, цілодобовий медичний догляд, і абсолютна самотність.

Його стан був настільки тяжким, що навіть коротке переміщення в укриття під час повітряних тривог було небезпечним. Залишати його у прифронтовій зоні ставало все ризикованіше, і тоді служба у справах дітей почала шукати порятунок.

Немовля проїхало 800 кілометрів

Саме в цей момент з’явилася команда Дому Метеликів з Чернівців. За маленьким пацієнтом вирушила медична бригада на спеціально обладнаному реанімобілі, долаючи понад 800 кілометрів небезпечної дороги. Ця подорож була не просто транспортуванням дитини — це був шлях до надії.

Кожен етап евакуації ретельно сплановано: моніторинг стану дитини був протягом всієї подорожі.

В автомобілі було все необхідне: кисневий концентратор, термобокс із харчуванням, спеціальна автолюлька з датчиками. Команда медиків – лікар Олександр, медбрат Володимир та водій Андрій – діяли злагоджено, перетворюючи довгу й виснажливу подорож на безпечне переміщення.

За вікнами машини змінювалися пейзажі, а в салоні панувала атмосфера турботи та професіоналізму. Команда ділилася історіями про інших метеликів – так вони називають своїх підопічних.

Розповіді про хлопчика Сергійка, що боровся з наслідками травми, чи про Даню, який, попри ДЦП, навчився ходити, стали символами того, що їхня робота – це не просто лікування, а віра в кожну дитину. Це історія про те, як любов і підтримка можуть творити справжні дива.

У Чернівцях дитину зустріла команда медиків

Коли реанімобіль прибув до міста, на хлопчика вже чекали. Засновниця Міста Добра та Дому Метеликів Марта Левченко з командою зустріли Тимура, як рідного, давши йому зрозуміти, що тепер він не сам.

У новому домі на нього чекали не лише медичне обладнання, а й тепло, турбота та любов. На противагу звичайній лікарні, Дім Метеликів пропонує цілодобову опіку: тут за дитиною доглядатимуть спеціальні няні, а лікування адаптують до його індивідуальних потреб.

Це місце, де паліативна допомога виходить за рамки медичних процедур, стаючи справжнім домом. Тимур отримав шанс на якісне життя — з прогулянками, обіймами, спілкуванням, тим, що робить кожну дитину щасливою.

Історія Тимура є яскравим прикладом того, як індивідуальна ініціатива та благодійність можуть рятувати життя. Однак, за словами Марти Левченко, вона також підкреслює серйозну системну проблему: в Україні паліативні діти, від яких відмовилися батьки, офіційно залишаються без можливостей на нормальне людське життя.

