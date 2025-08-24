Герой весом 700 граммов: медики спасли Тимура, от которого отказалась мама

История Тимура начинается с момента его рождения. Он появился на свет на 24-й неделе, и весил всего 700 граммов. Такой ранний срок и критически малый вес уже сами по себе являются серьёзным испытанием, но для Тимура ситуация усложнилась ещё больше.

Из-за тяжёлых родов и асфиксии — критической нехватки кислорода — у мальчика возникли многочисленные серьезные осложнения: поражение мозга, гидроцефалия, детский церебральный паралич и эпилепсия. По сути, его жизнь висела на волоске, и лишь благодаря профессионализму врачей Сумщины, которые боролись за него в реанимации, он выжил.

Но, к сожалению, мама отказалась от малыша еще в роддоме. Мальчик остался один на один в тяжелой борьбе за жизнь. Стены больницы, круглосуточный медицинский уход и одиночество.

Его состояние было настолько тяжёлым, что даже короткое перемещение в укрытие во время воздушных тревог было опасным. Оставлять его в прифронтовой зоне становилось всё рискованнее, и тогда служба по делам детей начала искать спасение.

Младенец проехал 800 километров

Именно в этот момент появилась команда Будинку Метеликів из Черновцов. За маленьким пациентом отправилась медицинская бригада на специально оборудованном реанимобиле, преодолевая более 800 километров опасной дороги. Эта поездка была не просто транспортировкой ребёнка — это был путь к надежде.

Каждый этап эвакуации был тщательно спланирован: осуществлялся постоянный мониторинг состояния ребёнка на протяжении всей поездки.

В автомобиле было всё необходимое: кислородный концентратор, термобокс с питанием, специальное автокресло с датчиками. Команда медиков — врач Александр, медбрат Владимир и водитель Андрей — действовали слаженно, превратив долгую и изнурительную дорогу в безопасное перемещение.

За окнами машины сменялись пейзажи, а в салоне царила атмосфера заботы и профессионализма. Команда делилась историями о других «метеликах» — так они называют своих подопечных.

Рассказы о мальчике Сережке, который боролся с последствиями травмы, или о Дане, который, несмотря на ДЦП, научился ходить, стали символами того, что их работа — это не просто лечение, а вера в каждого ребёнка. Это история о том, как любовь и поддержка могут творить настоящие чудеса.

В Черновцах ребенка встретила команда медиков

Когда реанимобиль прибыл в Черновцы, мальчика уже ждали. Основательница Города Добра и Будинок Метеликів Марта Левченко с командой встретили Тимура как родного, дав ему понять, что теперь он не один.

В новом доме его ждали не только медицинское оборудование, но и тепло, забота и любовь. В отличие от обычной больницы, Будинок Метеликів предлагает круглосуточную опеку: здесь за ним ухаживают специальные няни, а лечение адаптируют к его индивидуальным потребностям.

Это место, где паллиативная помощь выходит за рамки медицинских процедур. Тимур получил шанс на качественную жизнь — с прогулками, объятиями, общением, тем, что делает каждого ребёнка счастливым.

История Тимура является ярким примером того, как индивидуальная инициатива и благотворительность могут спасать жизни. Однако, по словам Марты Левченко, она также подчеркивает серьезную системную проблему: в Украине паллиативные дети, от которых отказались родители, официально остаются без возможности для нормальной жизни.

