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Не оглянув, а вколов анальгетик: на Житомирщині дитина померла під час пологів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Липня 2025, 12:00
Не оглянув, а вколов анальгетик: на Житомирщині дитина померла під час пологів
Фото Unsplash

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