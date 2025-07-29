Не оглянув, а вколов анальгетик: на Житомирщині дитина померла під час пологів

У Житомирській області під час пологів загинула дитина, повідомляє Національна поліція та обласна прокуратура. Слідчі повідомили про підозру лікарю та зібрали докази неналежного виконання професійних обов’язків акушером-гінекологом Коростенської центральної міської лікарні, що спричинили тяжкі наслідки.

На Житомирщині під час пологів загинула дитина: деталі

Влітку 2022 року до лікарні у Коростені звернулася 31-річна вагітна жінка зі скаргами на переймоподібні болі. Медики встановили, що вона перебувала на 40 тижні вагітності та відчувала хибні перейми.

Її госпіталізували, а наступного ранку у жінки діагностували передчасний розрив плодових оболонок. Лікарі вирішили вибрати очікувальну тактику ведення пологів та спостерігати за станом. Протягом дня її оглядали та фіксували задовільний стан дитини.

Введенням пологів займався 54-річний акушер-гінеколог, який того дня перебував на чергуванні. Ввечері вагітна поскаржилась йому на болі внизу живота, але медик не провів ультразвукове дослідження та кардіотокографію для уточнення ситуації.

Замість перевірки він необґрунтовано призначив жінці наркотичний анальгетик. Ще за кілька годин медик не провів огляд жінки, зазначивши, що вона спить. А наступного дня о 5 ранку лікар знов не звернув уваги на скарги жінки та ознаки, що вказували на потребу втручання.

О 6:20 медики виявили передчасне відшарування плаценти та дистрес плоду в пологах. За півгодини провели кесарів розтин, під час якого вилучили плід жіночої статі без ознак життя.

Слідство встановило, що лікар мав всі наявні умови та можливості для проведення спостереження за вагітною та дитиною, мав достатній рівень кваліфікації, проте порушив вимоги законодавства у сфері охорони здоров’я та клінічні протоколи.

Це призвело ускладнення клінічної картини породіллі, тривалої внутрішньої маткової кровотечі й страждання плоду.

Причина смерті дитини — внутрішньоутробна гіпоксія з аспірацією навколоплідними водами внаслідок передчасного відшарування нормально розташованої плаценти.

Слідчі Коростенського районного управління поліції, під керівництвом окружної прокуратури, повідомили лікарю про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Ця норма встановлює позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі строком до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Історії лікарської некомпетенції трапляються часто. На жаль, багато з них трагічні. Ми розповідали, як неправильне лікування коштувало життя 1-річній дівчинці у Світловодську на Кіровоградщині.

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